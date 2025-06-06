年輕妹子「名字有1字」一聽超老氣　網反曝關鍵：好聽有氣質

▲原PO的名字有蓮字。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

名字有「蓮」的人，今年都幾歲了？一名妹子自曝，從小到大認識200位女同學，只有她與另一名同學名字有蓮，而親友也特別喜歡叫她阿蓮，讓她尷尬又哭笑不得。此外，原PO的行業會接觸各年齡層，發現有蓮字的人落在50歲左右，因此好奇是否也有年輕妹子的名字有蓮字呢？文章引發熱議。

一名女網友在Dcard表示，今年26歲的她，名字有個超級古早味的「蓮」字，當時是姨婆幫忙取名。原PO進一步透露，從小到大認識200位女同學之多，名字也有「蓮」字的，除了原PO，就只有另一個女同學也有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁自嘲，她變成少數名字有蓮的年輕人，無奈的是，大家也總是喜歡叫她「阿蓮」，猶如路上阿嬤在叫自己的同齡朋友。

事實上，原PO在醫療業上班，接觸的人從嫩嬰到90多歲的長輩，年齡層非常廣，她也仔細觀察名字有蓮字的人，大約落在50幾歲左右。對此，原PO好奇拋問，是否也有年輕人的名字也有蓮字呢？

底下網友認為，如果蓮與另一個字搭配得好，其實名字反而有氣質，「芙莉蓮覺得不高興」、「日本模特兒目黑蓮今年28歲」、「名字真的多數能看出哪個時代，之前看過5歲小孩叫『錦雀』，有夠違和」、「我姪女名字有蓮，讀幼稚園中班」、「我男友的妹妹有，88年次」、「朋友18歲，名字也有蓮」、「我媽68歲，但我覺得這個字在名字裡面很美、很有詩意，比現在很多名字好聽唷」、「朋友23歲、阿姨60歲也有蓮字」、「我的學生（目前14歲）也還有喔」、「朋友31歲，名字有蓮，但很好聽又超美超有氣質！」。

留言串中，釣出不少妹子們報到回應，「我28歲，以前畢業找工作被主管說過以為會是一個阿姨」、「27歲+1」、「跟你一樣26歲，名字有蓮，還以為是我發的文」、「第三個字是蓮，月底要26歲了」、「我25歲名字有蓮，這篇文還是朋友傳給我的」、「我20歲，三個字筆劃都很多，寫到要哭了」。