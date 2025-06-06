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老奶奶捷運站不穩！她拍肩教訓「年輕人1句話才讓坐」 網逆風噴

▲▼ 博愛座（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不滿年輕人坐博愛座，讓老奶奶站著。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在的年輕人真的太自私！」一名女網友目睹捷運車廂內，一名老奶奶拄拐杖卻無位可坐，而博愛座上的年輕人無動於衷，於是她上前理論，對方才解釋有椎間盤突出不能久站，引起全車廂人的注意。最後年輕人讓座，老奶奶也感謝原PO的好意，但原PO仍罵「做人的基本尊重去哪了？」引發網友逆風反嗆。

一名女網友在Dcard表示，某天早上搭捷運上班時，一位白髮老奶奶緩步走進車廂，明顯行動不便，手還撐著拐杖，博愛座卻被一名20歲出頭的年輕人坐著，他戴著耳機、低頭滑手機，對眼前的狀況毫無反應。

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原PO說，她看著老奶奶站得搖搖晃晃，但等了幾站，對方仍沒有想要讓座的意思，於是她上前拍肩質問「你沒看到這邊有老人嗎？坐博愛座不讓位，不覺得羞恥嗎？」

年輕人回應，「我有椎間盤突出，醫生建議我通勤時坐著。」而這一番解釋反而讓原PO更怒，「有病也不會去坐普通位子嗎？非得要佔博愛座，還是要等人來問了，才說自己身體不好？」

原PO甚至痛批，現在的年輕人真的太自私、玻璃心，活在自己的藉口裡，完全沒有基本的社會責任。

講完後，原PO也發現車廂其他乘客都在看，年輕人低頭沒再說話，最後站起來讓位，老奶奶也謝謝原PO的仗義執言。儘管結局圓滿了，但原PO卻開心不起來，「我不是想製造衝突，我只是受不了這種冷漠...做人的基本尊重去哪了？」

底下網友紛紛逆風開轟，「病人本來就是可以坐博愛座，病人也是有需要的人，不等人來問就說自己有病的意思...是要一直廣播嗎」、「你根本不曉得他上車時，其他座位有沒有空位吧？假設今天是個癌症患者呢？你也會這樣嗆他嗎」、「你覺得老奶奶辛苦，你出錢讓他去搭計程車啊」、「阿嬤要坐也可以坐普通位，博愛座是老弱婦孺、身體不舒服的人坐，不是老人專屬座位，為什麼你不引導阿嬤坐普通位呢」、「有問題的是你，自以為正義」。

也有網友質疑真實性，「真心希望這是創作幻想反串文，不然你真的是社會亂源欸」、「要嘛反串，要嘛就是老人現在也會用Dcard了」。

事實上，博愛座的立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用，台北捷運公司強調，自96年9月起陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，凡孕婦、身心障礙、年長者或身體不適等旅客，皆可在全系統車站詢問處自由免費索取及使用。

站內同時以關懷社會為出發點，全面透過廣播、跑馬燈、海報、影片、社群媒體、「台北捷運Go」App、新聞稿等方式，呼籲大家持續發揮關懷禮讓精神，將座位提供有需要的旅客，北捷表示，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架的工具，失去原先立法設置博愛座的美意。

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