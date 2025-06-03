8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

▲婦人與其他7人被騙到泰國。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者柯振中／綜合報導

8名國人去年接受旅遊招待，免費前往泰國旅遊，沒想到落地就被載往緬甸，至今僅有3名婦人獲救、另外5人仍生死未卜。不過事後警方經過調查，另外5名年輕人疑似是自願離台，至今仍留在國外，家屬也沒有報案，因此懷疑案情並不單純。

根據調查，沈姓婦人、胡姓婦人、陳姓婦人及5名年輕人去年被誘騙出國，才剛抵達泰國，護照就被沒收，並且遭到拘禁在緬甸的苗瓦迪地區。

後續詐團開始篩選，把5名年輕人賣到詐騙園區，至於沈婦、胡婦及陳婦等3人，因為年紀大、無法從事詐騙，詐團則是直接開口討要60萬元的贖金。

▲婦人與其他7人被騙到泰國。（圖／記者游瓊華翻攝）



3名婦人當中，陳姓婦人首先湊齊贖金，去年12月下旬離開園區，再來則是胡姓婦人湊到贖金，去年12月底離開。而沈姓婦人因為家中沒錢，直到今年3月才在刑事局國際刑警科的協助下，搭乘飛機返台。

根據《自由時報》報導，這8人被拘禁的期間，受到中國人看守。只要用台語說話，或是流露出不滿的情緒，就會遭到毆打、恐嚇。當地士兵甚至動了惻隱之心，透過翻譯軟體致歉，並稱只要好好配合，就不會遭受皮肉之痛。

警方經過調查，被騙的8人彼此都不認識，3名婦人都是遭到25歲張姓主嫌誘騙出國。不過，另外5名年輕人的部分，警方發現，5人疑似是自願出國，至今尚未回國、家屬沒有報案，也沒有接獲5人遇害的情資，懷疑案情並不單純，目前正在調查當中。