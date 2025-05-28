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紅筆寫名字「代表折壽、詛咒」！　歷史老師曝真相：會被勾魂

▲▼作家、寫字、筆記、書寫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很少會有人拿紅筆來記錄事情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

相信大多數的人一定從小就聽到長輩告誡，千萬不能拿紅筆來寫名字，歷史老師陳啟鵬解釋了這項禁忌的由來，古時候的罪犯文書是用「紅色硃砂筆」書寫，具權威性與警示，傳說閻羅王也會用朱砂筆圈名，代表「折壽」，會被勾魂；命理師廖美然也提到，用紅筆寫名字也代表詛咒的意思。

歷史老師陳啟鵬在節目《新聞挖挖哇》解釋，硃砂色澤鮮豔且不易褪色，因此古代政府常用來公告重要政令或判決，尤其攸關人命的決定，更是必須用硃砂筆記錄，這些文字被稱為「丹書」，象徵慎重與權威，後來流傳到民間，就變成「丹書不祥」，逐漸演變成「紅筆寫名字」是不吉利的象徵。

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陳啟鵬老師指出，紅筆寫名字還有「折壽、招來不幸」的意思，傳說閻羅王在派牛頭馬面、黑白無常來勾魂時，會先用硃砂筆圈選生死簿上的名字，被圈到的名字即代表當天將被勾魂。

命理師廖美然則透露，工作中絕不使用紅筆記錄客戶的姓名，並叮囑員工避免犯下此忌。廖美然提到，傳說中，掌管生死的判官名為孫子羽，會用紅字寫下即將死去之人的名字，被點名者就代表「即將被抓回去」，因此紅字被視為詛咒的象徵。

廖美然強調，雖然只是民間信仰，但用紅筆寫名字容易讓人感到不安，而且不只台灣，日本、韓國也很忌諱用紅筆寫名字，「韓國人會用紅色的字，去記錄亡者的名字」。

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