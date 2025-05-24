機師短缺！檢定年齡擬下修「18或21歲」　高齡駕駛員執勤規定鬆綁

▲交通部將修法放寬機師年齡規定。（資料示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後航空業起飛，各航空公司出現機師荒。為擴大機師來源，交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，放寬民航運輸駕駛員申請檢定年齡從23歲下修至21歲，商用駕駛員從20歲放寬至18歲；高齡機師部分，明訂60歲以上不得從事單一駕駛員飛行任務，但放寬2名以上機師共同執勤皆可超過60歲但不得逾65歲。

疫情後各航空公司擴增航線並購買新機，面臨機師人力短缺的挑戰，目前台灣對駕駛員年齡管理規定較ICAO(國際民用航空組織)嚴格，不過為了擴大航空器駕駛員來源，俾利整體航空產業發展。交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，鬆綁年齡限制等規範至與ICAO規範相同。

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根據交通部規劃，修正草案考量實務上逾65歲商用駕駛員、多組員飛機駕駛員及民航運輸駕駛員，雖依規定不可執行飛航任務，但仍可擔任飛航模擬設備內之訓練教官，因此草案增訂航空人員檢定證內註記「限制於飛航模擬訓練設備內從事飛航教學」項目。

此外，現行規定，商用駕駛員、多組員飛機駕駛員及民航運輸駕駛員執行飛航任務時，不得逾65歲；60歲以上未逾65歲之駕駛員，於從事民用航空運輸業之國際航線飛航任務時，其同一航班之其他執勤駕駛員不得逾60歲，也就是由二名以上駕駛員共同執勤時，僅可有1位超過60歲。

根據修法規劃，民用航空運輸業國際航線之駕駛員，年逾60歲者不得從事單一駕駛員飛航任務；由二名以上駕駛員共同執勤時，所有駕駛員之年齡不得逾65歲，也就是兩名機師共同執勤時，皆可超過60歲，但不可超過65歲。

此外，草案也規劃，航空器駕駛員申請檢定年齡，商用駕駛員、多組員飛機駕駛員年齡限制從年滿20歲放寬到18歲，民航運輸駕駛員應年滿23歲放寬至21歲。

民航局說明，目前我國規定國籍航空公司駕駛員年齡不得超過65歲，60歲以上駕駛員每4個月需體檢一次並合格。此部分均與ICAO規範相同。

民航局指出，我方另有部分規範相對嚴格，例如，ICAO規定2位以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，駕駛員年齡均可大於60歲，我國原本規定國際線派遣之駕駛員僅可有1位超過60歲。

此外，民航局表示，ICAO規定商用駕駛員、多組員飛機駕駛員應年滿18歲，我方規定應年滿20歲。ICAO規定民航運輸駕駛員應年滿21歲，我方規定應年滿23歲。民航局經觀察主要國家法規執行情況，此次均修正為與ICAO規範相同。