主播改行程搭商務車廂被盯上「像逃票高中生」　高鐵：應主動補票

▲搭乘高鐵臨時延長乘車區間需補票。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

前華視主播邱薇而近日搭高鐵商務車廂，途中因更換靠窗座位，馬上被服勤員提醒「這不是妳的位置喔」，臨時決定延後下車改票，來不及補票就被盯上詢問，讓她在臉書感嘆是一段無言的經歷。高鐵公司則回應指出，旅客未依規搭乘會提醒或勸導，另若更改乘車區間可主動反映以利盡速協助。

前華視主播邱薇而在臉書上分享「一趟高鐵之旅，兩種對待，三分感受」，發文指出，6月3日搭高鐵的商務車廂，遇到一段讓她有點無言的經歷。從她開口跟列車員要張衛生紙開始，語氣就像欠了他300萬元；後來在空著的靠窗座位坐一下，還沒到站、還沒有人上車，馬上被提醒「這不是妳的位置喔」。

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邱薇而指出，最讓她傻眼的是，她臨時決定從嘉義改坐到台南，還沒開口補票，就被盯上詢問搭到哪一站，她心想「請問我是什麼？逃票的中學生嗎？」隨後回答：「我會補票，要現在補還是等等補？」對方馬上去叫人來處理。當下她內心OS是：「不是不付錢，是還沒來得及。」一副好像她要坐霸王車的樣子。

回程她則改搭標準車廂，邱薇而說，整體感受比較舒服，偶爾換座位，沒有人來打擾，她反而覺得「不是價格高，服務就比較好」，高鐵的商務車廂，如果不能提供更細緻的尊重，那它也就只是張比較貴的車票而已。

台灣高鐵公司針對此事回應，高鐵商務車廂系依據旅客行程起訖區間，提供車上點心服務，若發現有旅客未依規定搭乘或誤坐，即會予以提醒或勸導。

高鐵公司強調，旅客搭乘高鐵時，請依照票面資訊對號入座，避免影響他人權益，如有補票或其他需求，請主動向列車服務人員反映，以利盡速協處。