高鐵3款全新便當7月開賣「8年來首改款」　便當節降價搶先嘗

▲高鐵推出全新3款新便當，為8年來首度改款。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

「鐵路便當節」今天(6日)起到9日在台北車站登場，高鐵也在現場搶先曝光3款全新菜色的「高鐵便當」，包括雞肉飯、金瓜炊粉、肉燥排骨等台灣特色小吃成主角，每款售價120元，7月1日起在高鐵車站、列車全面上市，鐵路便當節期間可搶先嘗，優惠每個100元，這也是高鐵便當8年來首度改款。

高鐵攜手高雄空廚參加第10屆「鐵路便當節」，現場搶先開賣3款全新口味的高鐵便當，包括「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」、「古早味肉燥排骨飯」及「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」，且搭配全新大富翁主題的盒蓋設計，為高鐵2017年以來首度改款。

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台灣高鐵公司表示，3款新便當預計自7月1日起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，每個售價120元；此外，高鐵在「鐵路便當節」期間也提早限定開賣，旅客可搶先品嘗7月才會全面上市的新款高鐵便當，每個特價100元，並加贈一瓶瓶裝水。

此外，便當節現場的高鐵攤位也推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品福袋，每個750元，以及多樣高鐵紀念商品。

高鐵公司表示，便當節期間凡於高鐵攤位購買便當或聯名商品，當日發票累計滿400元，即可獲得1次抽獎機會，滿800元獲得2次抽獎機會，就有機會抽中：高鐵免費乘車票兌換券、高鐵聯名手機掛繩、高鐵黑色腰包等好禮。