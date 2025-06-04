前美女主播蔡郁璇深夜打麻將擾鄰　法官認定「故意的」判賠20萬

▲前補教名師高國華的前妻蔡郁璇，因深夜噪音擾鄰，一審被判須賠償精神慰撫共20萬元。（圖／翻攝臉書粉專《我是蔡郁璇》）

記者黃哲民／台北報導

新聞台前主播、前補教名師高國華的前妻蔡郁璇，去年（2024年）被住處同棟鄰居指控長期深夜打麻將、喧嘩與搬重物，害人失眠，曾被警方依《社會秩序維護法》裁罰2000元仍不改，蔡否認擾鄰，聲稱可能老舊屋子傳出異響，台北地院審結，採信鄰居說法，判蔡與同住的女兒禁止夜間製造超標音量，並須連帶賠償鄰居1家4口共20萬元，可上訴。

現年46歲的蔡郁璇2001年在補習班擔任助理時，介入高國華與第1任妻子何女的婚姻，2002年先有後婚，成為高第2任妻子，隔年為高生下1個女兒，但這段婚姻於2010年7月，高被拍到與補教女老師陳子璇在高速公路邊疾駛邊舌吻而破滅，同年8月底簽字離婚。

陳子璇在2011年5月成為高國華第三任妻子，蔡郁璇轉任視訊主播養女兒，為生活費多次與高相互放話，蔡被譽為美女主播、高當時是日進斗金的補教名師，這段「補教人生」花邊新聞喧騰甚久，高後因炒股入獄1年多假釋，2020年與陳子璇離婚，轉行賣牛肉麵，近年已淡出大眾視線。

蔡郁璇離婚後攜女住在北市信義區1棟華廈7樓，去年被6樓鄰居指控3月到6月間，深夜常大聲打麻將、放音樂、喧嘩尖叫、搬動桌椅與重物敲擊地板，轄區警方獲報到場查明屬實，依《社維法》裁罰2000元，蔡仍一再於夜間製造噪音。

▲前補教名師高國華的前妻蔡郁璇，因深夜噪音擾鄰，一審被判須賠償精神慰撫共20萬元。（圖／翻攝臉書粉專《我是蔡郁璇》）

鄰居夫妻表示和2個未成年子女深受其擾，導致失眠、無法住在家裡，居住安寧權受嚴重侵害，提告要求蔡和同住女兒在家全天不能製造超過65分貝噪音，深夜時段更不得超過55分貝，並須連帶賠償他們1家4口各10萬元精神慰撫。

高國華與蔡郁璇離婚後，2011年曾受訪爆料當時7歲女兒，沾沾自喜告訴他會打牌（麻將）了，高驚呼「天哪！才幾歲！」認為女兒會打牌是受蔡影響，蔡被求證時反擊「我女兒根本不會！」

蔡郁璇本案否認擾鄰，聲稱所住華廈屋齡逾40年、沒隔音設備，鄰居聽到的聲響，可能是水錘效應或熱漲冷縮等建築結構因素所致，跟她家無關。

但同棟5樓2戶鄰居打臉蔡的辯詞，證稱去年6月間，凌晨2、3點聽見樓上一直傳出重物落地聲響，1周有2、3次，每次持續約5分鐘，上樓理論才知錯怪6樓住戶，到蔡家門外親耳聽見傳出噪音，報警處理有改善一下子，隨即故態復萌。

大樓管理委員會也出具證明，指蔡家常被投訴深夜大聲喧嘩、打麻將擾鄰，管委親自到6樓、7樓查看，清楚確認聲響來自蔡家。

法官指5樓2戶鄰居都說也因深夜巨響失眠，可見蔡郁璇和女兒夜間在家製造的聲響，已達一般社會生活所能容忍，判母女倆在家日間（上午7點到晚上8點）聲響不得超過均能音量65分貝、晚間（晚上8點到深夜11點）不得超過60分貝，夜間（深夜11點到翌日上午7點）須低於55分貝。

此外，法官審酌鄰居提告前，已透過LINE傳訊息給蔡郁璇拜託改善，蔡卻沒收斂，可見故意製造噪音侵害鄰居居住安寧，使鄰居蒙受精神痛苦，判蔡和女兒須連帶賠償鄰居1家4口各5萬元，可上訴。