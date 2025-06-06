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搭高鐵商務艙要衛生紙！邱薇而傻了「像欠列車員300萬」網吵翻

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前華視美女主播邱薇而近日搭高鐵商務車廂，事後在粉專分享無言經歷，「不是價格高，服務就比較好。」她同週也投訴了某間人氣連鎖咖啡廳，「店經理很快親自打電話來道歉。全程語氣誠懇，也願意傾聽我完整說完發生的經過」，相當肯定對方作法。不過，貼文引來兩派網友議論，意外造成話題。

「一趟高鐵之旅，兩種對待，三分感受。」邱薇而在粉專表示，她3日買高鐵商務車廂的票，卻遇到讓她有點無言的經歷，首先是她向列車員索取衛生紙，對方語氣卻讓她覺得彷彿「我欠了他三百萬」；之後她短暫坐在空著的靠窗座位準備下車，可還沒到站，卻馬上被提醒「這不是妳的位置喔」，讓她傻眼表示：「謝謝你提醒我這個我本來就知道的資訊。」

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更讓她不舒服的是，臨時決定從嘉義改坐到台南，還沒補票，就被列車員盯上：「妳是坐到哪一站？」她心裡OS浮現：「我是什麼？逃票的中學生嗎？」並馬上表示「我會補票，要現在補還是等等補？」對方就馬上叫人來處理，讓她無奈吐槽：「我不是不付錢，我是還沒來得及」，無法接受自己感覺像是被當成要坐霸王車的人，「傻爆眼，我看起來很窮酸的樣子嗎？」

對比之下，她回程選擇了普通車廂，結果整體感受還比較舒服，「同樣只買到走道位，靠窗也沒人坐，偶爾換位置休息一下，沒有人來打擾。」這讓她感嘆「不是價格高，服務就比較好」，更直呼「高鐵的商務艙，如果不能提供更細緻的尊重，那它也就只是張比較貴的車票而已。」

她也透露，自己同週內也因服務問題投訴某人氣連鎖咖啡廳，店經理事後親自打電話道歉，語氣誠懇，願意聆聽整段經過，並補寄咖啡券致意，讓她感覺自己被當作一個「有感受的客人」看待，「誠意，是能感受得到的——而不是一句格式化的『造成您的不便我們深感抱歉』就可以結束的。」

至於高鐵的官方回覆，邱薇而直言，「白話一點的說法就是：造成你不舒服，很抱歉；我們員工照規定做事，是你不懂規矩。」對方還用「請勿回覆」的制式信箱寄信，讓她感嘆：「我想，我會繼續搭高鐵，也會繼續買咖啡——但我更珍惜那些願意認真對待人的服務。」

不過，貼文引發兩派論戰，就有人搖頭，「商務艙因為要送點心，位置都會有標記，避免重複送餐打擾客人。沒購票的座位上出現了人，本來就是要確認，服務員在做他們本來就應該做的事情，我是覺得可以體諒」、「下次搭高鐵可以記得順序：先買、再坐、最後再感動」、「商務艙票價比較高，本來就對座位相關事務標準較高，我不覺得服務員有錯。」

也有網友能理解邱薇而不開心的點，「被針對的感覺很差，我懂妳感受」、「我知道當服務業的真的很辛苦！只是那種態度，真的會讓人很不爽，感覺很差」、「服務員都很辛苦，沒事不要一直投訴。」

事後，邱薇而也在留言處強調，「我深信，被溫柔平等的對待，是每個人都應該被對待的方式。面對粗魯的人，就應該要捍衛自己，不是一昧退讓」，她說自己當過第一線服務人員，知道大家很辛苦，「一般來說，我都很能體諒，但不尊重人這種事，不是能體諒的，這是沒禮貌。」

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