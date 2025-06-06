藍提國軍加薪加碼「規模4百億」　綠委曝：延長節能家電補助遭擱置

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（6日）立法院會中，預計處理藍營所提國軍加薪方案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，為國軍加薪的部分賴清德總統已經在做，今年四月已經提升，今年預算審議時國防預算遭大砍，現在又說要新增將近三百億要為軍人加薪，這是為了救罷免的肉桶式修法。吳也提到，民進黨所提議程包含朝野無異議的貨物稅法修正，讓六月中到期的節能家電補助可以延長四年，相關提案卻被藍白擱置一旁。

吳思瑤表示，今天民進黨提出的議程貫徹民生、福國利民優先，包含朝野無異議的貨物稅法、延長節能家電補助，因為六月中就要到期，希望延長四年，該提案朝野都有共識，卻被藍白擺在一邊往後延宕；第二個法案是國家海洋營運中心設置條例，這也在委員會完成審查、不須協商，朝野已有共識，攸關海洋治理、科研能力提升的新設機關事關重大，民進黨希望優先審議，但依舊被藍白聯手甩在一邊。

吳思瑤直言，而民眾黨遞案的變更議程依舊是爭議、政治法案在前，比如一人調查委員會，針對國發基金投資是否不當設立調閱委員會、私設刑堂，他執意在今日院會通過，當然有相當高爭議，軍人待遇提升三個法案，國民黨跟民眾黨聯手惡砍預算、又說要提升國人福祉，大家記憶猶新。

吳思瑤提到，今年預算審議時國防預算遭大砍，現在又說要新增將近三百億要為軍人加薪，這是為了救罷免的肉桶式修法，為國軍加薪的部分賴清德總統已經在做，今年四月已經提升，包含作戰部隊最高加薪一萬兩千元，也努力用國家預算提升軍人福利，更連續四次為軍公教調薪，用具體行動編入預算上路執行。

吳思瑤指出，國民黨為了救罷免加碼再加碼，把軍人待遇提升作為討好特定族群萬靈丹，相關提案卻涉及違憲，立委不能提出增加預算之支出，難道藍白違憲上癮？如果真的支持國軍待遇提升為何要刪除4100億條例中的國土安全韌性防衛部分？到底誰在照顧軍人，國人看得很清楚。

吳思瑤透露，今天排案原本也要解凍被一擋再擋的國安法案，包含兩岸關係條例的吳斯懷條款擴大、軍公教反滲透法剝奪退休待遇，為何藍白執意要擋？藍白民生優先都是假，每天都在傷害自己人民。

