學霸高中生痛失4醫大！苦苓批「扯幽靈學校才難救」結果被打臉

▲苦苓。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中楊姓高中生在學測考了74級分，原本順利獲得多間名校的醫學系正取資格，卻被網友抓包備審資料有誤，引發爭議。對此，作家苦苓貼出該生分享的資料，服務學習表現中的「展望高中、飛翔國中 講師 33小時」讓苦苓搖頭，「如果他硬扯自己在兩個『幽靈學校』擔任講師——那恐怕就很難『救』他了。」

苦苓在粉專貼出該生分享的資料，在「服務學習表現」的列表中，楊生寫下自己在展望高中、飛翔國中擔任過講師共33小時。但他就直呼，「不要畫錯重點了！重點不是他『膨風』自己是最佳辯士，重點是如果他硬扯自己在兩個『幽靈學校』擔任講師——那恐怕就很難『救』他了。」

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苦苓最後也在文末和留言處質問，「但他母校的師長都沒有責任嗎？」「為什麼不寫『展望高中』『飛翔國中』活動講師呢？不是魚目混珠嗎？」

不過，貼文引來不少人反駁，「志工服務有些是下偏鄉學校作指導孩童寒暑期課業的活動，結訓會發講師證明」、「這兩個是學校的活動，非實際的學校，連這個都沒查證，公眾人物真的要慎言呀！」

其中，有網友分享相關活動人士的發言，當中可見「我是曾經擔任該學生組織負責主辦飛翔國中跟展望高中的幹部」，對方指出，展望跟飛翔是學校輔導室舉辦的活動，協助國一學弟妹適應國中環境，以及提前讓國二生熟悉國三會考的生活，「兩個活動皆會有輔導室所開立的服務時數證明，該名稱並非為機構而是活動名稱。」