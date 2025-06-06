詐團男暖到讓她想婚　北漂女被騙141萬慘成人頭戶！淪陷過程曝光

記者黃翊婷／綜合報導

北漂女子小美（化名）透過交友軟體結識網友A男，在對方持續關心、送暖的洗腦之下，她逐漸放下防備心，甚至產生好感，將對方當成結婚對象，「他說什麼，我都答應」，結果卻淪為詐團的人頭帳戶，因而吃上官司。花蓮地院法官審理之後，認為小美應當是落入詐團的溫情攻勢陷阱，加上檢方證據不足，最終裁定小美無罪。

▲小美被詐團的溫情話術洗腦，一度將對方當作結婚對象，結果不僅被騙錢，還淪為人頭帳戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美被指控無正當理由將名下的銀行帳戶提供給詐團成員A男使用，雙方約定轉帳一筆就可以拿到1000元報酬，她甚至還幫忙提領贓款，再匯入指定的虛擬貨幣帳戶，前後一共獲得2萬元報酬，直到受害者們發現異狀報警，她才被檢警揪出。

不過，小美到案之後辯稱，她之前投資141萬1000元都無法拿回來，但因為A男一直對她很關心，所以沒有發現異狀，反而還產生好感，逐漸降低防備心，她甚至將A男當作結婚對象，「我的目的最主要不是要拿到報酬，我可能就是因為對A男有好感，所以他說什麼，我都答應」，但她沒有把提款卡、密碼、網銀帳密交給A男使用。

花蓮地院法官檢視小美與A男的對話紀錄，發現兩人是透過交友軟體結識，再透過LINE交換照片，並自2024年5月起開始頻繁聊天，期間A男對小美的工作、家庭、生活瑣事都很關心，他將自己設定為38歲單身男性，想透過努力工作、投資理財改變命運，還幫小美規劃人生藍圖，藉此逐步讓小美降低防備。

法官指出，面對A男的噓寒問暖，小美不僅不顧親友勸說持續與A男接觸，還曾說出「全世界就只有你關心我」等話，直到A男態度轉變，不像以前那樣熱絡，她才驚覺被騙了，趕忙於2024年9月前往警局報案。

法官表示，詐團耗費相當的時間與小美培養感情、獲取信任，利用溫情攻勢讓小美掉入陷阱，加上經查證，小美確實沒有把帳戶提款卡、密碼、網銀帳密提供給A男使用，現有證據不足以證明小美有參與詐團犯罪的行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。