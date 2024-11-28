結婚1個月夫「外面偷吃」激戰2次　正宮告小三卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）結婚僅1個月就與女子小花（化名）發生婚外情，兩人有過2次性關係，憤而決定對小花提告求償25萬元。然而，因為阿強稱呼妻子都是用「女友」一詞，無法證明小花是在明知男方已婚的情況下仍答應交往，花蓮地院法官日前審理之後，裁定駁回人妻的告訴。

▲人妻發現丈夫阿強結婚1個月就外遇，憤而對小三提告求償。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，和阿強結婚大約1個月之後，阿強就和小花發生性行為，過了3個月雙方發生第2次性行為，她直到2022年4月間查看阿強的手機才知道此事，這段婚姻也在同年6月結束，憤而決定對小花提告求償25萬元。

小花則辯稱，她與阿強交往時，阿強隱瞞已婚的事實，當時她根本不知道交往對象是有婦之夫。

花蓮地院法官檢視小花與阿強的對話紀錄，發現阿強在交往過程中提及妻子都是用「女友」一詞代替，例如「妳來我家，我女友就不會懷疑」、「我怕我女友醒來」等等，從未表明自己已婚或有配偶。

法官表示，雖然小花曾詢問，「我們都是外面偷吃嗎？」阿強也回覆「對」，但從雙方的對話脈絡看來，小花當時是否知道阿強已婚，顯然仍有可疑之處。

法官認為，現有的證據對話紀錄只能證明小花與阿強發生過性行為，無法證明小花是否是在知道阿強已婚的情況下答應交往，最終因為證據不足，裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。