駕駛車底抓到蛇拍照喊「我要放生」　4理由打臉被判半年

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿祥（化名）去年4月間在車底發現1條蛇，於是拍照PO上網詢問蛇的種類，聲稱要放生，隨即有網友告知那是保育類野生動物黑眉錦蛇；沒想到5天之後警方前往現場蒐證，發現蛇已經死亡。雖然阿祥矢口否認非法獵捕黑眉錦蛇，但花蓮地院法官列舉4大理由打臉，最終不採信他的說詞，並依法判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲黑眉錦蛇為大型蛇類，無毒性，在台灣被列為保育類野生動物。（資料照／新北市動保處提供，與本案無關。）

判決書中記載，阿祥去年4月間在車底下發現1條不明蛇類，竟以塑膠繩套住蛇頭再吊掛於樹上，接著拍照PO上網詢問蛇的種類，同時聲稱要將蛇放生；很快就有網友留言告知，那條蛇是保育類野生動物黑眉錦蛇。

阿祥在網路上發文17分鐘之後，就有警員發現該篇文章，並於事發5天之後前往現場蒐證，卻發現蛇已經死亡，後續送至國立屏東科技大學野生動物保育服務中心進行鑑定，確認死掉的蛇的確是保育類野生動物黑眉錦蛇。

阿祥到案之後矢口否認有何違反野生動物保育法的行為，他辯稱是「阿伯」用繩子把蛇吊起來。不過，花蓮地院法官列出4大理由質疑，首先，阿祥在文章中提到「我要放生」，足以證明他對是否要放生蛇，擁有完全支配權，本案的行為人應該只有阿祥1人，如果他只是單純在旁邊拍照，應當沒有置喙的餘地。

第二，法官表示，文章中沒有提及「阿伯」，阿祥聲稱蛇是「阿伯」獵捕並吊掛至樹上，卻始終無法交代「阿伯」到底是誰，也未能提供任何線索讓檢警追查、印證；第三，阿祥事後將手機中的照片刪除，依照常理判斷，若此事真的與他無關，為何不保留對自己有利的證據自清，反而把照片刪除。

第四，法官指出，阿祥不否認曾在文章中註記「蛇已經放生了」，還在警詢時供稱，有看到「阿伯」用剪刀把繩子剪斷，然後看到蛇自己跑掉，但這個說法顯然與警方到場蒐證發現的真實情況不同。

法官表示，阿祥不顧政府大力宣導保育野生動物的用心，反而獵捕、宰殺黑眉錦蛇，破壞物種多樣性、危害自然生態的平衡，犯後仍矢口否認犯行，考量到他有多次犯罪紀錄，素行不良，最終依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。