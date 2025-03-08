惡情侶騙囚智能障礙母子1個月　搶走30萬補助金下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮古姓、柯姓情侶2022年4月間假裝有意應徵保母工作，將有輕度智能障礙並領有身心障礙證明的A女及其小孩軟禁起來，還拿走A女30萬元的補助金供自己花用。花蓮地院法官日前審理此案，針對柯女的部分，依剝奪他人行動自由罪、恐嚇取財罪、盜用他人電信設備通信罪，判處她有期徒刑9個月。

▲柯女跟著男友古男一起囚禁有智能障礙的A女及其小孩。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，古男與A女是網友關係，2022年4月間他看見A女在網路上PO文尋找保母，便與女友柯女一起前往應徵，過程中他發現A女是輕度智能障礙並領有身心障礙證明的人，竟心生歹念，將A女的手機、皮夾、身分證件、存摺、印章等重要物品拿走，再威脅如果擅自離開，就要對A女的家人不利。

古男、柯女帶著A女及其小孩不斷轉移居住地點，期間他們發現A女領有30萬元補助金，竟逼迫A女把錢領出來供他們花用，如果不從，就要把A女的家人打到送進加護病房。兩人甚至擅自使用A女的手機開啟電信小額代收服務費用功能，消費1萬4340元。

後來，A女的母親發現女兒和孫子不見了，趕忙向警局通報失蹤；A女也在同年6月間利用古男、柯女不在的機會，帶著孩子逃跑，母子倆全身傷痕累累流落街頭，所幸很快就被巡邏警員發現並帶回安置，整起事件才隨之曝光。

針對柯女的部分，花蓮地院法官表示，柯女和男友利用A女心智缺陷的情況，將A女及其孩子拘禁長達1個多月，甚至以威嚇、脅迫方式要求A女交出30萬元補助金，行為確實觸法，考量到她已經坦承犯行，最終依剝奪他人行動自由罪、恐嚇取財罪，判處她有期徒刑9個月；另依盜用他人電信設備通信罪判處她有期徒刑1個月，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。