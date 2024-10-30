訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮「拖1年8個月才還」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年元旦向某餐廳訂了4桌無菜單料理，總計2萬4000元，但吃完之後沒有錢付款，朋友當場先代墊3000元，後續他卻遲遲沒有支付尾款，因而被業者告上法院。花蓮地院法官認為，從案發到真正還清款項相隔1年8個月之久，雖然阿榮已經償還欠款，但無法證明他當時沒有詐欺的故意，因此不採信他的說詞，並依詐欺取財罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿榮訂了4桌菜，吃完卻付不出錢。（示意圖／VCG，非本案事發店家。）

判決書中記載，阿榮有竊盜、公共危險、妨害自由等前科，他在去年元旦之前向花蓮某餐廳訂了4桌無菜單料理，每桌6000元，共計2萬4000元，元旦當日他帶著朋友一起去用餐，吃完之後卻沒付錢，反而是他的友人先代墊3000元，他承諾會在2日之後付清尾款2萬1000元，還留下名片聯繫。

然而，業者多次打電話追討尾款都被推辭，2次親自上門要求結清款項也沒用，後來阿榮乾脆不接電話，這才決定不忍了，報警處理並提告。

阿榮聲稱，他沒有詐欺犯罪的意思，而是經濟上有困難。接著，阿榮經調解答應分期清償欠款，卻沒有依照調解筆錄所記載的期限還錢，而是一直拖到法院審理程序當日才給付完畢。

花蓮地院法官認為，從案發時間到還清款項相隔1年8個月之久，雖然阿榮已經將欠款結清，但難認他在行為當時未具詐欺之故意，最終不採信的他說詞，並依詐欺取財罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。