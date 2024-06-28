　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿榮（化名）指控妻子與老闆阿志（化名）發生婚外情，家中電腦還存有大量裸照與影片，憤而決定提告求償200萬元。不過，花蓮地院法官認為，阿榮最遲是在2021年9月得知妻子外遇的事情，卻直到2023年10月才提告，確實已經超過法定2年短期請求權時效，最終裁定駁回。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿榮慢了1個月提告，結果因為超過請求權時效被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，阿志是妻子的老闆，大家彼此之間都認識，沒想到兩人竟然發展出婚外情，家人甚至在家中電腦發現他們的大量裸照與影片，經過多次詢問，妻子才寫下自白書坦承是在2011年間與阿志開始交往，交往期間每2、3個月發生1次性行為，讓他大受打擊，身心嚴重受創，因而決定對阿志提告求償200萬元。

阿志則辯稱，他確實曾在2011年至2013年間與阿榮的妻子發生婚外情，阿榮在2021年9月間跑到他家鬧事，當時有報警處理，由此可知，阿榮最遲是在2021年9月知道婚外情的事情，卻直到2023年10月才提告，顯然已經超過法定的2年短期請求權時效。

花蓮地院法官表示，經查證，阿榮的確曾在2021年9月間跑到阿志家理論，這方面有警方的職務報告為證，因此，阿志主張阿榮提告已經超過法定時效，確實沒有錯。

法官提到，阿榮經過法院通知，直到言詞辯論終結時，都沒有具體指明阿志在2021年9月「以後」，是否還有做出任何侵害配偶權的行為，阿榮沒有針對這個部分盡到說明義務，阿志無從答辯，本院也無法憑藉單方面說詞，就做出對另一方不利的認定，最終裁定駁回阿榮的告訴，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／五億高中生案宣判！　夏男遭判1年6月
被獎金砸醒！　長榮航空突發「2個月員工酬勞」
快訊／張元植墜崖亡！　最後身影曝光
批PLG獎項亂七八糟惹議！　林書豪道歉了
快訊／魏德聖告郭台強詐欺　結果出爐
五億高中生案將宣判！　5大焦點一次看
新一代偷拍狂魔GOGO哥！　上傳至少17部「湯屋系列」
《大熱門》正妹命危　吳宗憲首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

林襄單身中認「我個性有問題」

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

台灣很好「1原因崩潰」　陸人妻下次不來！台人點頭：也受不了

傳食藥署長遭拔官　卓榮泰稱「吳前署長」證實了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

賴清德好鬥性格掀起動盪國運　狹隘格局注定悲慘結局

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

桃機暑假總運量上看800萬人次　含鉛酸電池手持電扇禁上機

博愛座改為「優先席」！社家署預告修法草案　擴大適用對象

拜登批「重罪犯」還激戰A片女星　川普反嗆：他兒子也是

孫安佐被問「會在捷運幹大事嗎」嚴肅回應！揭求情爸媽真相：會還30萬

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

繼承愛爸遺志！寵物店女兒批2樓：應感到羞愧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

不忍了！吉安分局長吳思翰發聲提告

更多熱門

相關新聞

夫離家當乞丐　妻等2年心碎離了

夫離家當乞丐　妻等2年心碎離了

人妻小鳳（化名）控訴丈夫阿興（化名）婚後經常施以家暴行為，甚至在2022年間離家出走，寧願在車站乞討，卻對她不聞不問，因而決定向法院訴請離婚。花蓮地院法官日前審理此案，認定夫妻倆確實有難以維持婚姻的重大事由，最終裁定准許小鳳的請求，判准離婚。

Kolas被認證偷吃隨扈賠75萬　正宮回應

Kolas被認證偷吃隨扈賠75萬　正宮回應

花蓮男子帶鎮暴槍開庭　過安檢警鈴大響

花蓮男子帶鎮暴槍開庭　過安檢警鈴大響

被按喇叭持球棒攔車　駕駛乘客全挨罰

被按喇叭持球棒攔車　駕駛乘客全挨罰

人妻自曝外遇啪啪50次　結局賠40萬

人妻自曝外遇啪啪50次　結局賠40萬

關鍵字：

花蓮地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

蕭敬騰霸氣包下大樓螢幕　肉麻放閃大16歲愛妻

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面