妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿榮（化名）指控妻子與老闆阿志（化名）發生婚外情，家中電腦還存有大量裸照與影片，憤而決定提告求償200萬元。不過，花蓮地院法官認為，阿榮最遲是在2021年9月得知妻子外遇的事情，卻直到2023年10月才提告，確實已經超過法定2年短期請求權時效，最終裁定駁回。

▲阿榮慢了1個月提告，結果因為超過請求權時效被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，阿志是妻子的老闆，大家彼此之間都認識，沒想到兩人竟然發展出婚外情，家人甚至在家中電腦發現他們的大量裸照與影片，經過多次詢問，妻子才寫下自白書坦承是在2011年間與阿志開始交往，交往期間每2、3個月發生1次性行為，讓他大受打擊，身心嚴重受創，因而決定對阿志提告求償200萬元。

阿志則辯稱，他確實曾在2011年至2013年間與阿榮的妻子發生婚外情，阿榮在2021年9月間跑到他家鬧事，當時有報警處理，由此可知，阿榮最遲是在2021年9月知道婚外情的事情，卻直到2023年10月才提告，顯然已經超過法定的2年短期請求權時效。

花蓮地院法官表示，經查證，阿榮的確曾在2021年9月間跑到阿志家理論，這方面有警方的職務報告為證，因此，阿志主張阿榮提告已經超過法定時效，確實沒有錯。

法官提到，阿榮經過法院通知，直到言詞辯論終結時，都沒有具體指明阿志在2021年9月「以後」，是否還有做出任何侵害配偶權的行為，阿榮沒有針對這個部分盡到說明義務，阿志無從答辯，本院也無法憑藉單方面說詞，就做出對另一方不利的認定，最終裁定駁回阿榮的告訴，全案仍可上訴。