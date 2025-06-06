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峇里島快艇突翻覆...89名遊客落水　陸客驚恐回憶：像坐泰坦尼克號

記者魏有德／綜合報導

印尼旅遊勝地峇里島的藍夢島海域當地時間4日下午發生一起快艇傾覆事故。一艘載有89名乘客的快艇不明原因突船身傾斜後翻覆，船上遊客紛紛落水待援，整個過程僅15分鐘。在船上的陸客夏巍獲救後回憶稱，船身從翻覆到變成90度垂直入海，「印尼行的最後兩天，還被送了張泰坦尼克號（鐵達尼號，下同）體驗卡。」

▲峇里島快艇翻覆，一名陸客記錄下驚恐瞬間。（圖／翻攝百姓關注）

▲峇里島快艇翻覆，一名陸客記錄下驚恐瞬間。（圖／翻攝百姓關注，下同）

《封面新聞》報導，當地時間4日16時30分，峇里島東南部海域發生沉船事故，一艘從佩尼達島開往峇里島的快艇，途經藍夢島停靠時傾覆。其上有89名乘客，包含數名中國遊客。

夏巍想起事件經過仍餘悸猶存，他表示，船隻抵達藍夢島時風浪漸大，有大浪從後門打至艙裡，約十幾分鐘後，快艇準備掉頭駛離藍夢島，「突然聽到咣的一聲，船艙開始劇烈搖晃，海水湧入漫至腳踝，船體明顯向側後方傾斜。」

▲峇里島快艇翻覆，一名陸客記錄下驚恐瞬間。（圖／翻攝百姓關注）

夏巍透露，周圍乘客察覺異樣後，紛紛擠往中間通道，向船頭逃生。此時，坐在窗邊的夏巍迅速穿上救生衣，用安全錘破窗而出爬上船艙二層，他轉頭拍下艙內景象，海水已覆蓋大半船艙，穿著救生衣的乘客們踩著座椅逃離。

遊客紛紛落水後不久，一艘救援船抵近救援，夏巍看著快艇傾覆，全程不過15分鐘，根據其拍攝的影片顯示，在船隻垂直90度向下沉時，還有數名遊客趴在船體外側，許多人滑落跌入海中，現場充斥尖叫和哭喊聲。

幸運的是，快艇傾覆後，附近的漁民和業者迅速趕赴現場協助轉移落水乘客，同時，當地警方和印尼搜救機構也迅速出動，截至當晚6時30分，89名乘客全被安全救出。

▲峇里島快艇翻覆，一名陸客記錄下驚恐瞬間。（圖／翻攝百姓關注）

當地警方調查後指出，快艇駛離藍夢島碼頭時，後方襲來的大浪使船艙大量進水，船體浮力不足以保持平衡致側翻沉沒。當地的潛水人士強調，藍夢島一帶海況多變，偶發的大浪可能在無預警情況下出現，「著名景點惡魔的眼淚附近風急浪高，有時能達十幾米（公尺）。」

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