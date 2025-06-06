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知名第三方支付1年洗錢54.6億　檢揭神秘總座「金流通道」內幕

▲▼第三方支付易沛網路科技公司總經理明仁宇涉洗錢遭拘提 。（圖／記者劉昌松攝）

▲易沛科技實際負責人明仁宇涉洗錢、組織犯罪遭起訴求刑8年。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名第三方支付公司易沛網路科技，涉嫌私設公司當斷點，協助非法博弈業者洗錢同時幫地下期貨業者入金，總計從2023年8月到2024年12月間，經手不法金流超過54.6億元，易沛科技實際負責人明仁宇賺取手續費4373萬餘元，台北地檢署6日依組織犯罪、洗錢、賭博等多罪起訴明等18人，以及易沛等16家公司。

位於台中的易沛科技位成立於2011年，2022年重組股東結構，由中國政法大學法學博士鄭明祈擔任董事長，但實際負責人是總經理明仁宇，易沛科技是在數發部數位發展署登記有案的第三方支付業者。

北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官吳怡蒨調查發現，明仁宇為了增加億沛科技的代收付額度，又要規避法律規範，與同夥設立了多家公司作為「金流通道商」，這些通道公司先向另家知名第三方支付「歐買尬」申請虛擬帳號、繳費代碼，偽裝成販售遊戲點數的特約商店，成為躲避查緝的斷點。

實際上非法博弈娛樂城的賭客，或地下期貨的客戶投入的資金，都是經由這些通道商，流入易沛科技掌控，並依非法業者指示轉入特定帳戶後鉅額提領，總計易沛科技幫博奕集團洗錢47.5億多元、幫地下期貨業者收款入金7億938萬元，合計約54.6億元。

檢察官起訴指出，明仁宇否認知道客戶是非法業者，請法院量處8年以上徒刑，陳姓同居人負責億沛財務，卻聲稱不清楚公司運作情形，也被求刑7年以上，全案共18人、16家公司遭起訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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