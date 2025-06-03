姊弟豪宅設機房1年洗錢80億！戴勞力士開BMW　還投資黃金買房地產

記者許宥孺／高雄報導

一名楊姓女子曾在馬來西亞設洗錢機房，鮭魚返鄉後又重操舊業，這次還「帶飛」弟弟，在高雄高級住宅區設置機房，幫境外博弈網站洗錢，一年多洗了80億元，獲利1億3500多萬，全案移送法辦。

刑事警察局電信偵查大隊接獲線報，指出高雄鳳山文山特區一處透天厝疑似是詐騙機房據點，警方組成專案小組展開偵辦，經蒐證、跟監，確認該棟建物是協助境外博弈網站進行非法金流轉帳的洗錢水房，充分掌握證據後，進一步向高雄地檢署、法院聲請拘票、搜索票獲准。

該集團透過從中抽成獲利，金額龐大，警方今年1月至3月於台北、高雄等地展開搜索拘提行動，查獲一對楊姓姊弟、黃姓系統商等19名涉案人員陸續到案。

▲▼高雄姊弟1年多洗錢80億，開名車、戴名錶、住豪宅。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，39歲楊姓女子曾在馬來西亞主持過洗錢機房，回國後認為詐騙好賺，2020年起在高雄設置機房，協助境外博弈網站洗錢。該水房在2年內協助處理的賭博網站入金、出金洗錢金額換算高達約80億元。

警方今年3月攻入機房時，查扣一批電腦主機資料，並在豪宅內搜到市價約240萬元的黃金1塊、價值約50萬元的勞力士手錶1只、1輛BMW轎車，清點後還有3處總值約6000萬元的不動產、銀行帳戶存款約550萬元以及有價證券約340萬元。

▲姊弟獲利1億多，買不動產、黃金、股票投資。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲檢警查扣電腦主機資料。（圖／記者許宥孺翻攝）



檢警清查金流資料，推出楊姓姊弟1年多以來至少從中獲利1億3500萬元，全案依洗錢防制法、組織犯罪條例、賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方偵訊後，對楊姓男子聲請羈押獲准，其餘涉案人則請回。