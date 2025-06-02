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幣想科技涉助詐團洗錢！民眾財損17億　負責人爽買法拉利

記者張君豪／台北報導

全台最大加密貨幣交易所「幣想科技」涉嫌協助詐團洗錢、侵吞被害人財產！值得注意的是，金管會在國會答詢表示，全台21家虛擬貨幣交易所完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者包括幣想科技，當時立委林德福、黃國昌就質疑「幣想科技」對外廣告宣稱有金管會授權，金管會的洗錢防制聲明根本形同虛設。

▲刑事局偵辦幣想科技涉嫌洗錢、詐欺案件，逮捕施姓負責人查扣法拉利、瑪莎拉蒂等豪車 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦幣想科技涉嫌洗錢、詐欺案件，逮捕施姓負責人，查扣法拉利、瑪莎拉蒂等豪車 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局調查，幣想科技在全台有45間店面，根據165反詐騙專線統計資料，詐騙被害人透過幣想科技虛幣店面以現金換虛幣，詐團得手17億新台幣，全國被害人高達999人，刑事局偵二大隊從今年4月起掃蕩稽查幣想全台實體店面，逮捕有天道盟正義會背景的幣想科技負責人施啟仁等12人到案說明，施姓負責人等3名主嫌遭法院裁定羈押禁見。

▲刑事局偵辦幣想科技涉嫌洗錢、詐欺案件，逮捕施姓負責人查扣法拉利、瑪莎拉蒂等豪車 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：2024年平均每日詐團詐騙民眾金額高達4.5億新台幣、其中「幣想科技Bitshine」涉入洗錢比例非常高，加上遍布全台45間實體店面，淪為詐團以投資虛擬貨幣話術、誘騙被害人現金買虛幣最好的溫床，警方過濾幣想全台4000多名客戶資料，發現其中有詐欺犯罪紀錄的用戶就有800多人，等同黑幫公然成立虛擬貨幣商店供應詐團及洗錢集團，進行洗錢交易，最諷刺的是，該公司還獲得金管會洗錢防制法遵聲明、等同變相誤導民眾陷入遭詐騙的風險。

刑事局清查165報案紀錄，發現曾被詐團以投資話術，騙去幣想買幣的被害人多達999人，財損金額高達17億元新台幣，其中以幣想科技台北信義店收受被害人贓款最多，刑事局將持續依《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，針對虛幣公司異常交易進行調查並凍結可疑資金，警方從2025年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3498萬餘元。

▲刑事局偵辦幣想科技涉嫌洗錢、詐欺案件，逮捕施姓負責人查扣法拉利、瑪莎拉蒂等豪車 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局從今年4-5月間，陸續逮捕幣想科技施姓負責人及店面主管楊男（42歲）、金流操盤手王男（48歲）等集團成員共12人，並查扣虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣、TRX幣（虛幣總值2134萬新台幣）、現金6049萬元及手機98支、電腦、平板共49台，合約書一批，並查扣施姓負責人以犯罪所得購買、要價超過1200萬元的法拉利羅馬跑車、新車價約600萬元的Maserati Levante S Sport轎跑車一部。

施嫌到案否認涉案，坦承與部屬討論過用虛幣洗錢，但否認有犯罪行為，辯稱幣想是個良善平台，「都是民眾白癡被詐團欺騙」，但幣想科技以正規公司之姿受金管會納管，卻公然參與洗錢詐騙，也造成金管會展開嚴打虛幣實體商店及BTM這類毫無金流紀錄的虛擬貨幣電商，金管會勒令在7日前，全台虛擬貨幣業者須關閉所謂「B類」的實體商店和虛幣提款機，回歸虛擬貨幣金流納管追蹤，杜絕地下博弈匯兌洗錢及詐團金流橫行「幣圈」。

▲刑事局偵辦幣想科技涉嫌洗錢、詐欺案件，逮捕施姓負責人查扣法拉利、瑪莎拉蒂等豪車 。（圖／記者張君豪翻攝）

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