行員當內鬼！開通18人頭帳戶「2月洗2億」　嫌犯擁價值500萬名錶

記者邱中岳／台北報導

銀行暗藏內鬼！行員替詐騙集團開通人頭帳戶額度以及外幣帳戶轉帳功能，遭北市刑大查獲之後，刑事局又持續向上溯源，追查境外詐騙機房在台的聯絡人、負責洗錢的嫌犯等29人，還查扣市價5百萬元的百達翡麗名錶。

警方調查，中國信託行員協助詐騙集團開通18個人頭帳戶，除開放轉帳金額之外，還協助開通外幣帳戶轉帳功能，短短2個月就洗了2億多元現金到國外帳戶，受害人多達3百人，其中1名退休人員就被騙2千萬元。

▲銀行行員開通18人頭帳戶，2個月替詐騙集團洗錢2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方持續向上追查詐騙集團、洗錢水房，掌握32歲白姓男子涉嫌與境外詐騙機房保持聯繫，居中協調在台灣的相關事宜，另外29歲的張姓男子則是負責洗錢水房，其餘27名黨羽則是協助跑腿、控制人頭帳戶「豬仔」。

警方發現，白嫌等人在台灣用廣告徵才方式，找到自願提供帳戶的「豬仔」，利用18個人頭帳戶，配合銀行行員開大額度等功能，在2個月間就洗走了300人的財產，共計2億元。

▲詐騙集團2個月詐騙3百人2億元，家裡搜出5百萬元PP名表。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，該詐騙集團將錢透過人頭帳戶轉往境外銀行，再購買虛擬貨幣「泰達幣」，最後用泰達幣進行分贓；警方日前逮捕白、張等29名嫌犯，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

另外，警方查扣現金70萬、名錶3支、豪車2部、名牌提包、項鍊等證物，其中包括1支價格炒到500萬的百達翡麗5712名錶，警方將持續追查幕後境外詐騙組織。