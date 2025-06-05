習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國家主席習近平今（5）日晚間應約與美國總統川普通電話，習近平告訴川普，美國應撤銷對中國實施的消極措施，雙方應增進共識、減少誤解、加強合作；習近平還強調，美國應當慎重處理台灣問題。

習近平指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。

習近平說，雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此，中方是有誠意的，同時也是有原則的。

「中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守」，習近平強調，日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

據央視新聞引述，川普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行一個中國政策。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議。美方願同中方共同努力落實協議。美方歡迎中國留學生來美學習。

習近平歡迎川普再次訪華，川普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。