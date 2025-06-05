撕破臉內幕！外媒揭馬斯克「跳票30億捐款」　川普密會1人成引爆點

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）關係變調。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

曾是美國總統川普競選重要金主的特斯拉與SpaceX執行長馬斯克，近日頻頻公開批評川普政策，更被爆出至今尚未支付承諾的1億美元（約新台幣30億元）政治捐款，引發兩人關係破裂的揣測。外媒指出，除金流問題外，川普與馬斯克「死對頭」——OpenAI執行長奧特曼的秘密會面，更讓馬斯克極度不滿，成為雙方失和的關鍵轉折點。

根據《華爾街日報》和《印度經濟時報》報導，馬斯克原本承諾將捐贈3億美元資助川普選戰，前兩筆款項已支付，但最後一筆1億美元遲遲未到帳。川普團隊顧問坦言「支票還沒來」，外界也推測馬斯克是否已決定反悔。熟悉內情人士指出，馬斯克對川普政府政策方向日益不滿，特別是對近期通過的「大而美」支出法案怒火中燒，更形容法案「令人作嘔」、「國會正在讓美國破產」。

雙方關係降溫的另一大主因，據稱是川普與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的接觸。馬斯克曾是OpenAI共同創辦人，與奧特曼長年存在深刻嫌隙，甚至已對其提起訴訟。消息透露，川普原定5月與奧特曼共同出席活動宣布新合作，但白宮為安撫馬斯克情緒，臨時延後行程，奧特曼最終也未與川普同台，不過馬斯克得知消息後仍大為光火，認為川普背離雙方的合作默契。

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

除了政治理念與人際嫌隙，馬斯克在川普政府擔任「政府效率部」（DOGE）負責人期間，主導一連串削減預算的激進改革，也與白宮內部屢生摩擦。據傳他常未與幕僚協調就逕行宣布政策，導致行政混亂，川普不得不指派幕僚「看管」馬斯克，甚至有人戲稱他需要「政治保母」協助運作。

馬斯克本人則向白宮表達挫折感，直指華府對其改革缺乏支持。特斯拉銷量下滑、SpaceX試飛失敗、市場壓力夾擊之下，他於5月結束臨時政府職務。知情官員透露，馬斯克在內閣會議上曾情緒激動，抱怨政府「完全不了解他的處境」，甚至公開痛罵川普核心幕僚，包括前貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）為「白痴」。

儘管川普在5月底仍為馬斯克舉辦告別儀式，口頭保留未來合作可能性，但多家媒體直指，川馬之間的政治同盟恐已名存實亡，馬斯克對川普的不滿早已不再隱藏，而川普身邊幕僚也對馬斯克「是否值得信任」產生動搖。