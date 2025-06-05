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越南零關稅可換「美國零關稅」？　美商務部長秒拒絕：絕對不行

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲ 川普與盧特尼克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）明確表示，即使越南全面取消對美國商品的關稅與貿易壁壘，華府也不會做出對等回應，並批評越南大量轉口中國商品至美國。

《彭博》報導，共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）質詢盧特尼克時問道，若越南決定取消對美國進口商品所有關稅與貿易壁壘，美國是否會做出同等回應。盧特尼克回答，「絕對不行，絕對不行」，直言這是「最愚蠢」且可怕的協議。

盧特尼克指出，越南對美出口額達1250億美元，卻僅進口1250萬美國商品，「他們從中國購買900億美元商品，然後加價賣給我們」，實際上只是一條中國對美出口途徑。盧特尼克未完全排除談判空間，但前提是越南必須停止轉口中國商品至美國。

蘋果（Apple）、Nike等美國品牌在越南都有製造夥伴，這些供應商通常從中國進口原料及零組件，並在越南進行最後組裝。若川普最終決定對越南徵收高關稅，這些企業將首當其衝。

根據美國貿易代表辦公室（USTR）數據，2024年越南對美出口額達1366億美元，但進口額僅131億美元，貿易順差達1235億美元。川普揚言對越南徵收46%對等關稅，目前雖暫時降至10%，但雙方須在7月9日前達成協議。《路透》本周披露，美方向河內當局提出強硬要求，包括減少對中國原料與零組件的依賴。

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