陸通緝台灣資通電軍20人　專家分析：打擊網軍洗白、資訊戰部隊招募

▲陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

記者郭運興／台北報導

中國多次指控民進黨政府組織「資通電軍」實施非法網路攻擊，廣州公安今（5日）更發出《懸賞通告》，通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」。對此，中華戰略學會資深研究員張競分析，此動作透露中方高度懷疑，國軍籌設資通電軍，有意替網軍側翼漂白身份與經歷，因此刻意與違法犯罪行為聯結，並且扯上台獨分裂勢力，都是在針對目標，打擊聲望與瓦解形象，更將產生我方資訊戰部隊招募障礙，讓有意加入網路攻防作業者有所顧忌。

廣州市公安局天河區分局5月20日及27日先後兩次發出《警情通報》，稱廣州某科技公司遭受網攻並向公安機關報案，公安機關初步查明，該公司遭受的網路攻擊是台灣民進黨政府「資通電軍」所為。

廣州市公安局天河區分局指出，為依法打擊惡意網路攻擊和非法控制、破壞計算機信息系統犯罪，切實維護國家安全、人民群眾生命財產安全及合法權益，正式發出《懸賞通告》，決定對寧恩緯、劉冠均、黃士恆、江致學、彭依宣等20名參與實施上述網路攻擊活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。

對此，張競表示，首先提到，網路入侵攻擊應該定位成國安威脅抑或是治安犯罪，向來都是各國應對處置時最關鍵難題，有些是從「受到入侵破壞對象」判定，若是公權力機構、金融體系或是涉及關鍵基礎設施，就將其視為國安威脅。若是僅涉及私營企業或個人所使用資訊系統或資料庫，就被認定為治安犯罪行為。

張競表示，但亦有從「行為者身份」作為區分標準，行為者若具備公職身份或是替公務部門執行網路入侵行為，就被視為國安威脅，若只是為私人或是非公務組織謀利，就屬於治安犯罪範疇。

其次，張競指出，中國大陸查察網路入侵破壞行為，對外公佈嫌犯身份與所屬單位，其實係仿照美國政府打擊網路犯罪與反制國安威脅之行為模式。但在查處作業上，其實由治安機關所公佈網路入侵破壞活動，未見得僅限於治安犯罪行為，其中亦有可能考量後續司法偵辦審理判刑懲處程序，因此將涉及國安威脅嫌疑對象，責由治安機關對外公佈。

張競提到，再者，近期中國大陸所揭露網路入侵破壞嫌疑犯與所涉及機構，其中包括民進黨有關網路側翼以及國軍體系通資電軍，透露出中國方面向來高度懷疑，國軍籌設資通電軍招募文職人員，其實是有意替原先難以見天日公開其從事網路攻防宣傳活動之網路打手與網軍側翼漂白身份與經歷，以利其日後轉往資訊安全業界覓職發展。

張競說，刻意將資通電軍與網路違法犯罪行為串接聯結，並且扯上民進黨或是台獨分裂勢力，其實都是在刻意針對目標，打擊其聲望與瓦解形象。

張競再說，此外，能夠掌握網路行為者具體身份，未見得是透過網路攻防反向入侵獲取其身份資料。單位遭致滲透或是相關人員被收買吸收，由其他情報蒐集管道獲得行為者身份資料，再拼湊出網路入侵具體活動樣態，其實亦有可能。

最後，張競強調，公佈犯罪嫌疑人身份資訊，其實是有意阻斷其就業管道，壓破謀職市場與活動空間。公開懸賞通緝，亦是配合施壓手段，但會產生我方資訊戰部隊招募障礙，讓有意加入網路攻防作業者有所顧忌，更讓具備專業技術人士裹足不前。

▼中華戰略學會資深研究員張競。（圖／記者任以芳攝）