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赴陸當和平大使！館長曬證件照「拿到台胞證」：上海我來了

▲▼ 。（圖／翻攝自館長FB）

▲館長的台胞證辦好了。（圖／翻攝自館長FB）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前宣布將前往中國探訪並全程直播，他強調自己沒有收錢，也沒有政治目的，之前遭到網紅八炯爆料，館長到義烏直播、做電商，但館長反擊自己連台胞證都還沒有辦好；如今館長秀出台胞證，大喊「台胞證拿到了，上海我來了！」

館長稍早在臉書發文，貼出一則13秒的影片，「台胞證拿到了！」影片的開頭是他的證件照，接著畫面背景是上海東方明珠的夜景照，中央則放上自己台胞證，還寫下「SHANGHAI HERE I COME」。

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事實上，民進黨立委王義川日前在自己的直播節目中酸館長「台胞證辦這麼久在騙鬼」。館長就在直播中反嗆「你以為我不想辦快一點？拎北很想要現在馬上過去（中國）！我就問，才5天而已，我不知道你在發什麼神經？」如今館長已經拿到台胞證。

據了解，館長上月表示，即將前往中國，將會「全程開直播」，強調此趟行程沒有收錢，還稱自己是「和平大使」。對此，陸委會發言人、副主委梁文傑表示，相信館長在中國會受到禮遇，「相信他不會有安全上的問題。」

而國台辦發言人陳斌華5月28日在記者會上針對館長赴陸一事表示，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山與品嚐各地美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活，基於善意、實事求是向兩岸民眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解，「相信這位網紅（指館長）來大陸之行一定會順利順心！」

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