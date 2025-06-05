【廣編】玲廊滿藝Ｘ台灣女性藝術協會　攜手展現當代女性藝術新貌

▲《交錯的身影：身體與身份的雙重想像》以當代女性主體的視覺詮釋為核心，邀請藝術家張慈與徐乙白雙人聯展。

圖、文／玲廊滿藝提供

由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝策劃主辦的展覽《交錯的身影：身體與身份的雙重想像》，即將於台北時代寓所登場。本次展覽以當代女性主體的視覺詮釋為核心，邀請藝術家張慈與徐乙白雙人聯展，透過截然不同的藝術創作語彙，展開一場關於詮釋、觀看與身體政治的深層對話，探討「身體作為隱喻」、「觀看與權力關係」、「女性身份的多重再現」等諸多有趣的面向，啟發觀者重新定義女性在當代文化中的多元形態與特質。

過去傳統視覺文化中多以「男性凝視」（male gaze）為主導，女性身體長期處於被觀看與被物化的狀態。本展試圖鬆動這一觀看結構，由藝術家出發，回歸女性主體自身的視角。藝術家張慈的《她們系列》描繪無論處於何種環境，女性角色皆能怡然自得、緊密相依，筆觸模糊而低飽和，回應著對社會期待的冷靜撤離。徐乙白的《在深、深、深的夜中》則描寫黑夜裡美麗蒙昧的野獸們自在遊蕩，她們選擇靜靜等待第一顆星升起，如同她筆下總遊走於童話與現實之間的角色們，超越性別與僵固的觀看方式。

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玲廊滿藝自成立以來，致力於舉辦多元化藝術的展覽，讓藝術與美學走入日常生活中。此次，我們特與深耕台灣女性藝術二十餘年的「台灣女性藝術協會」首次合作，關於藝術理念與藝術展演實踐的深刻交會。張慈為玲廊滿藝的合作藝術家，而徐乙白為女藝會推薦的會員藝術家，兩位藝術家的同台交會帶來許多創作交織與藝術資源共享的可能性。透過藝術家真摯的創作與交流，看見藝當代女性藝術家對藝術的熱情、對自身議題深層思考，以及對藝術創作真摯動人的堅持。