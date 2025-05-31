女生內建「綠茶偵測雷達？」　男曝經歷驚呆了：超敏銳

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

一名男網友在Dcard感情討論區分享自己的觀察，引發許多女性網友共鳴。文章中提到，自己曾經在工作場合與生活中遇到過幾位女性，起初並未察覺異樣，但身邊的女性親友卻早早發出警訊，讓他開始懷疑女生之間是否真的存在一種「綠茶偵測雷達」。

該名男網友提到，公司新來的一位女同事，男網友的女友僅與對方見過一次面，就直覺表達「不太喜歡這個人」，甚至提醒男友「自己小心點、別靠太近」。

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由於女友一向不干涉男網友的人際互動，男網友當時並未多想。直到不久後，這位女同事竟與已婚上司發展出婚外情，讓男網友不禁對女友的敏銳直覺感到驚訝。

另一段經驗則來自家庭。男網友回憶起過去曾帶一位女友回家與姊姊見面，姐姐當時也表示「感覺哪裡不對」，雖說不上具體原因，但那種感覺讓姊姊無法接受這段關係。當時男網友仍半信半疑，結果不出一個月，該女友竟以情侶身份為由，要求他買昂貴名牌包作為生日禮物。這一連串事件讓男網友開始相信，女性似乎真的能在第一時間就判斷出其他女性的意圖。

而在這篇文章的留言區中，就有不少女性網友發表看法，有女網友表示，女生對女生的觀察力本來就比較敏銳，能從眼神、語氣、應對進退等細節看出端倪。有網友笑稱：「這些妖魔鬼怪的感覺，是只有女生才懂得。」

還有人指出，有些女生對異性展現出柔弱無害的形象，卻對同性展現出明顯防備或攻擊性，這種差異性正是辨識「小綠茶」的關鍵。

其中一位自稱「雷達準到不行」的女網友表示，自己年輕時曾是所謂的小綠茶，正因為「有實戰經驗」，所以現在一眼就能看穿他人是否使用同樣伎倆。該名女網友表示「這種人看起來笨笨的，但其實很多男生會買單。提醒男生反而還被說多想了，真的是好心沒好報。」

也有網友認為，這與經驗有關，樣本數太少、交友經歷不足，自然無法看出對方的真面目。而「殺傷力大的」通常是那些表現過於完美、總讓男生覺得無害的女生，「這種人反而最危險」。

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