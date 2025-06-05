連渣男都不敢惹！「讓渣男繞道走」TOP3星座女　自帶拆渣雷達

▲妳是渣男剋星嗎？（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

妳是那種一不小心就被渣男吃得死死的，還是讓渣男看到妳就自動閃邊的類型？有些女生天生自帶「渣男防雷罩」，只要對方心術不正，一靠近就被秒拆穿、瞬間心虛，《搜狐網》點名「讓渣男繞道走」的TOP3星座女，不只聰明有料，還超有感情底線，對曖昧套路完全免疫！

牡羊座



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牡羊女個性爽快，喜歡就是喜歡，不喜歡就是直接說掰掰，她們討厭拐彎抹角，最不能接受的就是不誠實，花言巧語在她們面前根本沒用，還可能當場被拆穿，她們獨立、有主見，感情裡不當跟班，反而常常是主導者，想騙白羊女？渣男還是省省吧！

處女座



處女女是理性派代表，眼睛超尖，一點點不對勁都逃不過她們的觀察，她們對感情有高標準，不是因為冷漠，而是因為她們太清楚自己要什麼，不認真就別來浪費時間，一旦察覺對方動機不純，立刻轉身離場，處女女很會分析，一句話、一個表情就能看穿渣男底細，曖昧不清、說話不明的，全都出局！

天蠍座



天蠍女神秘又有層次，她們的情感像深海一樣，看似平靜，實則波濤洶湧，別以為可以輕鬆騙過她們，天蠍的直覺超準，對方一有異樣，她們就能感覺到。她們敢愛也敢恨，發現問題會毫不留情地揭穿，絕不容忍情感裡的欺瞞和套路，天蠍女不是你可以輕鬆攻略的對象，渣男還是自求多福吧！