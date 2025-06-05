以軍宣布又尋獲「2具人質遺體」　還有56人受困加薩

▲70歲的茱蒂（左）和72歲丈夫加迪（右）遺體被尋獲。（圖／Hostages and Missing Families Forum）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍宣布，在加薩南部又尋獲2名人質的遺體。他們是以色列裔美籍公民，在2023年10月7日哈瑪斯的越境突襲之中被擄為人質。目前仍有56名人質被哈瑪斯扣押在加薩，其中至少20人據信依然活著。

BBC、天空新聞等外媒報導，70歲的茱蒂（Judi Weinstein Haggai）和她的72歲丈夫加迪（Gadi Haggai），在以色列南部集體農場「尼爾奧茲」（Nir Oz），被哈瑪斯聖戰旅（Mujahideen Brigades）槍手殺害後，遺體雙雙被帶走。

如今，夫妻倆的遺體終於在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）被發現，已經被運回以色列，接受法醫鑑定。

▲尼爾奧茲某間民宅，被哈瑪斯攻擊後的慘狀。（資料照／路透，下同。）



以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他與妻子要向2人家屬致上哀悼之意，「我們為這個可怕的損失感到悲痛。願與他們有關的記憶受到祝福。」他再次向前線戰鬥人員及指揮官的決心與成功表達感激，「我們不會休息，也不會保持沉默，直到把所有人質、不論依然活著或死去的人質，全部帶回家。」

茱蒂與加迪的家屬表示，他們「在那個被詛咒的周六早晨出門散步，然後再也沒有回來。我們樂見事情終於了結，而他們終於能夠回家，在家鄉以色列接受一場得體的葬禮。」

以色列民間組織「人質與失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）則呼籲，政府決策者應該盡一切所能，與哈瑪斯達成新的停火協議，確保剩餘所有人質都能夠回家，「沒必要為此再等上608天。這項任務最快明天早上就可以完成。這就是大多數以色列人民想要的。」

將近20個月前，以色列在加薩發動軍事行動，回應哈瑪斯前所未有的越境攻擊，當時導致1200人死亡，另外251人被擄為人質。根據哈瑪斯管理的加薩衛生部數據，在那之後，加薩至少5萬4607人被殺害。