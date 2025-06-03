控以色列開火！27加薩平民「領物資遭槍殺」　野戰醫院滿地屍

▲ 拉法一處物資站發生流血事件，造成27人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍被控3日向加薩南部拉法（Rafah）一處糧食發放站開火，造成至少27名巴勒斯坦人死亡及數十人受傷，已是連續第3天發生援助站流血事件。以軍則聲稱，這起行動是針對脫離指定路線的可疑人士，事件仍在調查中。

根據《路透》，國際紅十字會發言人證實，位於拉法的野戰醫院收治184名傷者，其中19人到院時宣告死亡，另有8人因傷重不治，逾35人傷勢嚴重須立即治療。而這起轟炸發生的幾小時前，以色列稱有3名士兵在北加薩陣亡。

這波援助由美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）推動，致力緩解當地嚴重飢荒問題。但GHF繞過傳統國際組織，引發聯合國及多個慈善機構批評不符人道主義原則。儘管GHF稱3日稍早順利發放21車糧食，且現場「安全無事故」。

但近日頻傳有民眾拉法附近領取物資時喪生，巴勒斯坦與各國人員1日通報至少31人死亡，數十人受傷；據報2日又有3人死於以軍砲火。

▲ 野戰醫院外堆滿屍體。（圖／路透）

以軍否認刻意攻擊領取援助的平民，指控1日有平民死亡的指控是哈瑪斯捏造。針對3日事件，以方則稱是因有多名可疑人士偏離指定通道逼近，士兵鳴槍警告後對方仍未後退，才會對他們開火。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）2日表示，對於巴勒斯坦人尋求援助時發生傷亡深感震驚，呼籲展開獨立調查。以軍則於當晚下達新一輪撤離令，要求汗尤尼斯部分居民前往西側「馬瓦西人道區」。但聯合國與巴勒斯坦官員均表示，加薩已無任何安全區，約230萬人口中多數已流離失所。