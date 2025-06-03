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加薩物資站又爆槍響　以軍被控開火「巴勒斯坦人3死數十傷」

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）的加薩人道主義基金會（GHF）附近領取人道主義援助物資。（圖／路透）

▲巴勒斯坦人5月28日在加薩人道主義基金會（GHF）領取物資。（資料照／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）被指控，1日對加薩南部拉法（Rafah）一處援助物資發放站開火，導致至少31人中彈身亡，近170人受傷，未料同地點2日又傳出槍響，以軍又被指控攻擊平民，導致至少3人死亡，數十人受傷。

《衛報》引述加薩官員與目擊者說法報導，2日日出時分，巴勒斯坦民眾結伴前往「加薩人道主義基金會」（GHF）的物資發放站，試圖領取援助食物，未料遭到以軍開火攻擊。

不過，以軍對此表示，在物資發放站關閉期間，「數名嫌疑人」靠近部隊，並且構成威脅，他們才會鳴槍示警，否認阻止巴勒斯坦人前往領取維生必須的食物。

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）的加薩人道主義基金會（GHF）附近領取人道主義援助物資。（圖／路透）

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）的加薩人道主義基金會（GHF）附近領取人道主義援助物資。（圖／路透）

「加薩人道主義基金會」總部位於美國，與以色列共同營運，在前一天就發生大規模死傷。哈瑪斯（Hamas）控訴，以軍1日在這裡開火，導致至少31人頭部或胸部中彈喪命、將近170人受傷，現場一度陷入混亂。不過，以軍同樣否認對平民開槍，宣稱此舉是針對加薩「恐怖目標」與武裝分子。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，他對於加薩巴勒斯坦人在求助時遭殺害或受傷的報導感到震驚，「巴勒斯坦人冒著生命危險獲取食物，這是令人無法接受的」，呼籲立即針對這些事件展開調查與究責。

加薩援助點變屠宰場！哈瑪斯控以軍槍殺平民　釀31死169傷

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