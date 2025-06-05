敢來就抓！東港警4天逮4人成「車手百慕達」

▲東港警分局5日逮獲兩名車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局針對詐欺車手活動熱區與提領路線持續分析，並滾動式調整勤務部署，2日一天內連續查獲郭、周兩名車手，移送後均遭聲押獲准，並持續執行巡邏與埋伏勤務，與鄰近分局合作通報車手動態及封鎖區域。今(5)日再於短短30分鐘內連續查獲2名車手，展現持續打擊詐欺的高強度警力部署與執行效率。

東港警分局持續分析詐欺車手提領的路線及熱區，每日滾動式調整勤務部署，於6月2日凌晨查獲1名郭姓車手，又於當日下午再查獲1名周姓車手，該2名車手經移送屏東地檢署後由檢察官向法院聲押獲准。

東港警方隨即持續分析相關資料規劃巡邏及埋伏等勤務，並以與鄰近分局即時分享通報車手動態及轄內區塊封鎖之二層部署方式嚴密規劃勤務，今日上午11時40分查獲正在提領的車手1名，半小時後，再查獲1名因見同夥被抓、以為警方已經鬆懈而欲大肆提領的車手。

東港警分局透過與鄰近分局及刑警大隊的積極合作，每日持續更新勤務運作機制，幾乎成為車手單行道，今)年3月查獲車手21人，4、5月研判因車手集團有所顧忌而不敢進入，但仍分別查獲近10人，6月迄今又查獲4人，幾乎只要進入東港警分局轄區犯案，等同直接走上被法辦之途。

分局長高志正表示，詐欺集團經常利用管理鬆散之社群網站張貼不法徵人廣告招募車手，因此要特別提醒民眾，找工作應透過政府勞動機關或合法之網站才有保障，避免在不知情下誤當車手；也千萬不要明知而擔任車手，除刑責外也將面對被害人的民事求償，未來人生將萬劫不復。