快訊／被控詐欺首度出庭！前主播薛楷莉：司法會還我清白

記者黃哲民、潘鳳威／台北報導

前主播薛楷莉被指控2022年間以「找幫派協助擺平糾紛」為由，向男友誆騙420萬元，今年5月被台北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴，台北地院今（5）日首度開庭審理此案。稍早，薛楷莉抵達法院，面對記者的提問她只表示，司法將會還她清白。

▲ 薛楷莉遭指控涉詐欺案，今日上午在律師陪同下抵達法院 。（圖／記者黃哲民攝）

薛楷莉遭指控涉嫌在2022年間向邱姓前男友詐財，當時邱男與朋友合開公司，因為選址買房的過程發生財務糾紛，擔心惹上黑幫，薛楷莉便以自己有人脈可以請幫派人士處理為由，要求支付420萬元處理費及介紹費；事後邱男多次詢問進度無果，四處打聽才知道錢根本沒有送出去。

台北地檢署在今年5月22日依詐欺取財罪嫌起訴薛楷莉。針對這起事件，薛楷莉的友人替她抱不平，聲稱她才是遭騙財騙色的一方，甚至在不知情的狀況下當了小三。薛楷莉本人則回應，事件已經交由律師處理，她不方便再回應，感謝外界的關心。

目前在美國擔任護理師的薛楷莉，在事件爆發的第一時間立刻請假飛回台灣，與律師討論後續法律處理，並反控邱男部分說法與事實不符，對她個人聲譽造成嚴重影響。台北地院今日首次為此案開庭審理，薛楷莉於今日上午近11時許，在律師的陪同下抵達現場。面對記者詢問針對該案有無話想說，薛楷莉僅表示：「謝謝大家關心，司法會還我清白」。