薛楷莉否認詐前男友420萬　律師質疑「3張截圖設局陷害」

▲薛楷莉在律師陪同下，為被控詐欺案件到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院今天開庭審理前主播薛楷莉涉嫌詐騙前男友420萬元案，薛楷莉在律師陪同下現身北院，開庭只說了：「否認犯罪」，之後委由律師發言表示，當時找警察幫忙護送現鈔，警方紀錄也寫著護鈔現金50萬元，質疑被用不明來源的3張影片截圖「設局陷害」成詐欺取財，因此請求法官傳喚邱姓前男友出庭作證釐清。

薛楷莉被控在2022年間，得知當時男友因房屋買賣發生財務糾紛，擔心因此惹上黑幫，薛楷莉因此佯稱可請在中天電視主管幫忙處理，然後以袋子裝了邱男提供的420萬元現金，申請警察護送帶到電視台。邱男付了大筆處理費及介紹費後，見事情遲無下文，找上薛楷莉所說的電視台主管查證，發現受騙上當。

薛楷莉的律師在5日庭訊中指出，起訴指薛以手提袋裝錢送進電視台，但實際上薛拿到的是雙肩背包，且完全不知道裡面裝了多少錢，事後曾詢問幫忙護鈔的大安分局安和派出所，得知現金大約10萬元，後來警方出具的護鈔證明又寫50萬元。

律師認為，邱男已不知來源的密錄器畫面截圖3張，引導檢察官認為薛楷莉拿著手提袋上車、下車、進入電視台大門，且袋子裡裝的就是420萬元，可能是設局陷害，因此希望法官向警局、中天電視調閱事發時的監視、密錄畫面比對，另外傳喚邱男出庭作證。法院將擇期再開庭。