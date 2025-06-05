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婦患罕見黃斑部雙裂孔！PRP療法重拾視界　醫：行醫首見

▲▼張女士左眼同時有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張女士左眼同時有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

53歲來自高雄的張女士，去年因左眼黃斑部裂孔，歷經三次手術仍未癒合，視力模糊嚴重影響生活。得知花蓮慈濟醫院有羊膜移植結合高濃度血小板血漿（PRP）療法後，今年1月特別來到花蓮向視網膜科主任何明山求醫，經檢查竟意外發現是極罕見的雙裂孔個案，經治療後順利癒合，張女士一解長期以來的困擾，開心表示終於能回歸日常生活。

▲▼張女士左眼同時有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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視網膜科主任何明山以羊膜及PRP雙重療法，幫助黃斑部裂孔病人順利癒合。

何明山主任在仔細檢查發現，張女士左眼同時有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。何明山主任表示，得知張女士從過去一例成功治癒巨大黃斑部裂孔的報導中抱著希望，專程來到花蓮就診，針對此特殊情況，何明山主任採用創新雙重療法，以羊膜移植修補破洞，並輔以自體高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma, PRP）注射，促進組織修復與裂孔癒合。

▲▼張女士左眼同時有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

經羊膜及PRP雙重療法後，兩處大型黃斑部裂孔順利癒合，張女士開心表示終於能回歸日常生活。

手術過程中，何明山主任不僅修補黃斑部裂孔，更同步處理張女士眼中的白內障，術後追蹤顯示兩處破洞皆順利癒合，視力也漸漸改善，讓張女士很開心，終於不用再為視力所苦，而影響到生活。

▲▼張女士左眼同時有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915與939微米，屬於少見的雙裂孔個案。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

何明山醫師說：「這是我行醫多年來首次遇到單眼雙裂孔個案，不僅極為罕見，也很有挑戰。」

「這是我行醫多年來首次遇到單眼雙裂孔個案，不僅極為罕見，也很有挑戰。」何明山醫師說，透過創新技術，成功幫助病人康復，對團隊而言是最大的鼓勵，他也提醒，黃斑部裂孔初期症狀多表現為視線扭曲、視覺模糊，但因不會引起疼痛，常被忽略，民眾若有視覺異常應盡早就醫，早期發現、早期治療是保留視力的關鍵。

花蓮慈院眼科部團隊已成功完成2例以羊膜及PRP雙重療法治療大型黃斑部裂孔，透過創新的治療方式，期望提供黃斑部裂孔病人新的治療選擇，幫助他們重見光明，並重拾自信與希望。

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