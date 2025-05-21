施政總報告再提交通　徐榛蔚：觀光面臨挑戰

▲花蓮縣長徐榛蔚憂心表示，今年花蓮觀光產業仍面臨挑戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚19日於花蓮縣議會進行第20屆第5次定期大會施政總報告，以「共同面對、穩健前行」為主軸，針對全縣施政成果進行報告，包含建設、社福、環境、原客與藝術文化等重要施政成果。並針對嚴重影響花蓮發展時事進行說明。

徐榛蔚指出，面對國際經貿情勢劇變，花蓮觀光、農業等相關產業首當其衝。也提到每逢強降雨，花蓮聯外交通就中斷、淪為孤島，工程人員冒著生命危險搶修，呼籲中央應協助建設安全聯外交通，東西台灣區域平衡，落實花蓮鄉親最基本的交通平權。

徐榛蔚表示，面對美國川普政府關稅政策及匯率變動，全球經貿局勢瞬息萬變，台灣作為出口導向、9成是中小企業組成的經濟體，美國的關稅政策變動對於企業及勞工都將產生影響。台積電等指標型企業的擴大海外設廠，行政院、經濟部率團擴大赴美投資，恐加速高產值的科技產業外移，臺灣及花蓮的內需市場正處於一個充滿挑戰與不確定性的關鍵時刻。

徐榛蔚以近日時事為例表達遺憾，花蓮近年重大天災不斷，在0403地震後，雖然在中央政府及縣議會的支持下推出多項振興措施，為花蓮的經濟挹注活水，然台灣旅遊市場始終無法恢復到新冠疫情之前水準，加上18日強降雨再次中斷花蓮聯外道路，衝擊國人對於花蓮交通的信心，今年花蓮觀光產業仍面臨挑戰。

而聯外鐵公路交通是人民最基本的保障，環島快速道路長年遭到輕忽，花蓮每逢豪大雨及地震則成了陸上孤島。徐縣長也舉例，「花蓮-干城」鐵路高架化危險路段改善的計畫，在中央與地方不斷努力下，歷經時任交通部長林佳龍、王國材多次會勘，評估，同意納入前瞻計畫「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，但今年4月卻很遺憾接獲交通部來函通知要移出前瞻計畫，質疑總統任期換屆影響政策延續。疾呼縣議會、全縣鄉親攜手，向中央政府爭取花蓮人民最基本的交通平權權益。

徐榛蔚也以近日中央緩撥地方補助為例，行政院主計總處114年4月來文指出，將延後撥付花蓮5至12月「一般性補助款」達26.5億元，加計統籌分配稅款已緩撥5.2億元（截至5月6日），計畫型補助預計也影響7.2億元，估計遭緩撥總金額高達38.9億元，占114年歲入法定預算11.9%。立法院授權行政院自行精省調整的預算636億元，行政院卻透過扣除地方補助的方式，將全部財政壓力轉嫁地方，對花蓮及各縣市建設衝擊甚鉅，令人遺憾。

自111年0918地震以來，花蓮縣累計推動712項災後復建工程，目前已有347項順利完工，其餘工程則由縣府與各鄉鎮公所積極協力推進中。重大項目如玉長大橋、高寮大橋、崙天大橋、明里大橋等，均穩步重建，並結合道路與邊坡改善工程，為花蓮交通發展奠定堅實基礎。縣府亦推動多項防災減災工程，致力恢復河川生命力、營造永續水環境。例如馬太鞍濕地生態廊帶的建設，兼顧原生物種保育與生態多樣性。同時推動大禹、麻汝等區域排水改善計畫，有效降低淹水風險。未來將持續施作壽豐沼田溝溪、瑞穗瑞北瑞祥、光復馬佛衛仔溪等工程，全力提升花蓮的防災韌性，守護民眾生命財產安全。在污水系統方面，截至113年，花蓮地區汙水下水道用戶普及率已達75%。「大花蓮污水計畫」穩步推進，新城地區已展開民意、民享里施工，並將拓展至嘉新、嘉里與北埔等村，預計於117年完成整體建置。

交通建設方面，縣府持續推動道路改善工程，包括縣道193線0K-7K施工、17K-22K段完工，兼顧通行安全與文化保存。同時，完成花2、花9、花45與花64線第一期等主幹道改善工程，花64線更已進入第二期施工，第三期正規劃中；花73-1、75、83線則進入細部設計與工程發包階段。為提升整體交通品質，縣府逐年編列預算，進行全縣道路系統優化，涵蓋車道鋪面整修、邊坡穩固與標誌標線更新。人行道與通學步道建設也穩步推進，包含東大附小、商校街與國聯五路，相關設計已完成，後續將依序施工，打造友善、安全的步行環境。

災害應變方面，縣府持續充實消防量能，推動水璉、東里等分隊新建，並補足第一線警消人力。同時推動「一戶一避難包」、社區演練及物資整備，加強家庭自主防災觀念，強化災時應變能力。

文化建設方面，花蓮原住民、客家及多元文化活動逐步邁向國際，透過夏戀嘉年華、聯合豐年節、客家技藝博覽會等推廣傳統文化，並邀請國際劇團演出，讓孩童自小培養藝術素養。原住民聯合豐年節及溫泉季屢獲美國謬思設計獎、法國設計獎等國際肯定，展現花蓮成為文化藝術亮點的潛力。

▲徐榛蔚呼籲中央應協助建設安全聯外交通，東西平衡，落實花蓮鄉親最基本的交通平權。

社會福利方面，在縣議會支持下，花蓮縣推出多項優於全國的福利政策，包括長者健檢、重陽敬老禮金、身障醫療及輔具補助、愛心計程車等。婦幼照護方面，提供生育、坐月子、托嬰補助及口服輪狀病毒，全面守護縣民健康福祉。

教育與托育方面，縣府持續拓展公共托育資源，已在新城鄉、鳳林鎮設置公共托嬰中心，並完成北昌國小幼兒園建設，現正推進吉安、壽豐新設計畫。北濱國小已於去年底完工，東里、富北國中等也陸續建設中。縣內亦完成秀林國中等5校的耐震補強，同時加強教學設施與設備更新，提升校園安全與教學品質。

環保與永續方面，縣府攜手企業推動資源循環，與台泥合作設立DAKA再生資源中心，導入水泥窯協同處理技術，有效減少碳排放，處理長年堆置垃圾，邁向更永續清潔的花蓮。

在財政管理方面，自99年起，花蓮縣政府即推動財政紀律與債務控管，截至113年已償還公債約60.2億元，債務從134億元降至74億元。短期債務已全數清償，長期債務比率降至20%，遠低於法定上限（50%）。《遠見雜誌》113年《縣市永續競爭力調查》，花蓮縣在「地方財政」項目榮登全國第二，展現縣府穩健理財、持續減債的成果。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府與縣議會始終同屬「花蓮隊」，肩負為鄉親謀福祉的共同使命。盼府會共同面對挑戰，唯有團結一致，才能穩健前行，攜手打造更美好的花蓮。