國一五楊高架故障車拖吊突自燃　封閉車道灌救一度回堵3公里

▲國道1號中壢服務區路段今天下午發生故障車拖吊卻突然自燃意外，警消據報到場處理。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號中壢服務區路段今（16）日下午發生故障車拖吊卻突然引擎自燃事故，國道一隊據報後會同消防人員到場處理，警方封閉外側路肩處理，火勢雖然很快被撲滅，但故障車引擎處被燒毀，所幸沒有人受困受傷，但現場後方回堵約3公里，至於起火原因仍由警消調查釐清。

▲國道1號中壢服務區路段今天下午發生故障車拖吊卻突然自燃意外，警消封閉外側路肩灌救處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務指揮中心今天下午1時30分左右接獲通報，國道1號南向55公里處中壢服務區路段有火燒車事故，立即通報線上巡邏車到場處理，員警到場後發現，一輛拖吊車載運故障轎車引擎室因不明原因發生自燃，立即通知桃園119派消防車到場協助灌救，警方則封閉外側路肩處理。

國一警方調查，58歲黃姓男子駕駛轎車，行經國道1號五楊高架南向49公里南崁路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，並自行通知拖吊車到場排除，由拖吊車上架排除離開現場後，行經國道1號南下55公里中壢服務區路段，故障轎車引擎室突然因不明原因自燃，拖吊車業者與轎車駕駛趕緊下車逃生，拖吊車業者也及時將故障車卸下，2人均及時逃生，未波及其他車輛。

▲國道1號中壢服務區路段今天下午發生故障車拖吊卻突然自燃意外，警消雖即撲滅火勢等候吊離現場。（圖／國道一隊提供）

警消封閉外側路肩灌救，短短十餘分鐘即撲滅火勢，但後方車流已回堵約3公里，員警並通報交控中心提醒用路人注意行車安全，2名駕駛酒測值均為零，至於故障車起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險，若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩處待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡快下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。