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人禍？曼谷倒塌大樓70官員涉弊　現任及前任高層都有事

▲▼ 泰國曼谷審計大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲曼谷審計大樓高30層樓、耗資21億泰銖建造，是這場地震唯一倒塌的高樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸今年3月28日發生強震導致泰國曼谷審計大樓（SAO）倒塌，造成89名工人死亡，至今仍有7人失蹤。泰國特別調查局（DSI）4日表示，約有70名政府官員涉及審計大樓招標勾結，包括審計署前任與現任高層，以及10名參與建築設計、建造、驗收的委員會成員。

曼谷郵報報導，曼谷審計大樓高30層樓、耗資21億泰銖建造，是這場地震唯一倒塌的高樓，DSI副祕書長倫賽（Surawoot Rungsai）指出，這群正在接受調查的高層被控操縱招標程序圖利特定投標人，且招標條件曾被修正，使得PKW合資企業受益，使其符合投標資格。不過是否存在刻意操縱招標程序以確保PKW得標，仍有待國家反貪委員會（NACC）做進一步調查與裁定。

倫賽說明，泰國特別調查局已於3月22日結束調查，並把相關結果交給NACC，只有NACC有權調查涉案前任與現任官員的不當行為指控。已知至少有2名與國家審計署關係密切者向調查人員提供關鍵資訊，當被問及現任審計長查倫波爾（Monthien Charoenpol）是否涉案時，倫賽簡單答覆「所有名字都在裡面」。

調查期間，泰國特別調查局三度突襲PKW總部，搜出121箱文件。依據證據，相關建築檢查從未進行，這被認為是導致高樓倒塌的關鍵原因。

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