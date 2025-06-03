羅諭湘與「礙」共舞　在崑大寫下逆風飛翔的青春篇章

▲羅諭湘勇敢挑戰身體限制，積極參與活動、考取多張證照，展現堅強生命力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「逆境從不是終點，而是轉身飛翔的起點。」崑山科技大學旅遊事業管理系應屆畢業生羅諭湘，用行動詮釋這句話，她自幼罹患川崎病與雙下肢僵癱症，行動不便，卻不向命運低頭，在課業、打工與活動之間遊刃有餘，不僅三度榮獲成績優異獎，更考取四張專業證照，交出一張堅毅與熱情交織的生命成績單。

身影常出現在崑大校園各個角落的羅諭湘，是旅遊系四年級生。幼時病史讓她肢體活動受限，無法久站、不能搬重物，走路需量力而行，也因此在求學路上曾飽受異樣眼光。但她選擇不逃避，憑藉對旅遊的熱情及對知識的渴望，從新豐高中社會組畢業後毅然進入技職體系，就讀崑大旅遊系，展開一段挑戰與成長並進的旅程。

在學期間，她積極參與系學會與各項大型活動，包含高中職參訪、僑委會接待、傑出校友晚宴等。讓她印象最深的是在長榮酒店負責僑委會三日餐敘接待，需全程保持專業微笑並指導學弟妹流程，她坦言「緊張到不行，但也學會了怎麼撐過去」。

為分擔家計，羅諭湘利用課餘時間打工兼差，雖然行動不便，但她從不遲到早退，反倒在課業上表現更為出色。她共獲3次成績優異獎、1次書卷獎，並取得民宿管家乙級、旅館管理銀階、國民旅遊領團證與烘焙麵包丙級等專業認證，也曾擔任三年級班代，深獲師長與同儕肯定。

羅諭湘對異國文化充滿興趣，曾赴香港、上海、日本旅遊，更選修「探索韓國文化」通識課與「台南世宗學堂」韓國文化班，不僅學會基本用語與節慶習俗，也交到許多志同道合的朋友，並在結業時獲頒學習優秀獎，拓展了國際視野。

談及時間管理，她分享：「事情提早做、完整做，不拖延，就不容易壓力爆炸。」她感謝學校與師長一路的支持，讓自己即使身體有限，也能用信念突破重圍。未來她計畫報考公職，為生活奠定穩定基礎，持續在旅遊領域中發光發熱。