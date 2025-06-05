呂秋遠稱「靠外表吃飯」還偷臭林智群！陳沂酸1事：都會餓死吧

▲律師呂秋遠表示自己靠臉吃飯，還不忘點名林智群狠酸一波。（翻攝自呂秋遠臉書）

圖文／鏡週刊

律師呂秋遠日前捲入私生子風波，與孩子生母林女的對話也引發輿論熱議。其中，呂秋遠一度談及自己的長相，自稱「靠外表吃飯」，還不忘開酸：「你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？」讓事件意外演變成「律師顏值大戰」。向來說話犀利的網紅陳沂看完後忍不住吐槽：「這兩個人靠臉吃飯都會餓死吧？」

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▲律師呂秋遠（左）表示自己靠臉吃飯，還不忘點名林智群（右），狠酸一波。（翻攝自政客爽臉書）

風波爆發後，呂秋遠一開始保持沉默，隨後曬出與林女的對話紀錄，聲稱是女方多次示愛追求；不過林女透過H作家公開更多對話內容，反駁呂秋遠的說法。

其中一張對話意外扯上律師林智群。對話中，呂秋遠表示自己是「靠外表吃飯」，還說：「不然你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？」兩人對「外貌」的評語被H作家截圖揭露，林智群也哭笑不得，自認是「躺著也中槍」，最後還強調自己也是「靠臉吃飯」，才能有10萬粉絲。

陳沂則在臉書發文，把整起事件戲稱為「律師顏值大內鬥！」她對兩位律師的自信表示不解，忍不住狠酸：「不是啦，這兩個人靠臉吃飯都會餓。死。吧？到底是誰給他們這些不該有的妄想呀？」



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