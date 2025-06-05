違法侵占日本史蹟地經營露營場　中國籍夫妻全認罪被判刑

▲中國籍夫妻未經許可擅自整地並設置露營場，今遭法院判處有期徒刑2年，緩刑5年。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

在福岡縣太宰府市國家特別史蹟地「大野城跡」區域內，未經許可擅自整地並設置露營場的中國籍夫妻，今（5日）遭法院判處有期徒刑2年，緩刑5年。

根據《FBS》報導，被判刑的是住在福岡縣宇美町的公司負責人劉曉慶（41歲）與其丈夫、公司員工李勇（42歲）。據檢方指出，2人在2023年5月至10月間，在大野城跡範圍內，於21人共同擁有的土地與另15人擁有的土地上，未經許可砍伐樹木、平整土地，並設置拖車與簡易小屋，開設露營場，涉嫌侵佔他人不動產。

據了解，2人原本就擁有附近的土地。2023年4月，劉女的妹妹提出開設露營場的想法後，他們開始著手準備。劉女負責購買露營設備與建置預約網站，李男則負責整地與指揮業者施工。到了2023年10月，露營場正式開始營運，甚至有網路預約系統。但在2024年12月，因媒體揭露該露營場是「無許可經營」，網站被迫關閉，營業也隨之終止。

檢方指出，2人明知土地不屬於自己，仍未經許可設營利設施，行為相當自私。尤其造成2,000平方公尺的土地被破壞，多個結構物設置，恢復原狀需長時間處理。即便曾多次接獲行政單位指導，甚至被土地所有人要求返還土地，夫妻仍繼續經營，態度惡劣，應受嚴懲。

2人於5月29日的初次審判中已全面認罪。辯方則強調2人正努力進行原狀恢復，並請求給予緩刑。最終，法院考量2人態度與恢復行動，判處有期徒刑2年，緩刑5年。



更多鏡週刊報導

川普旅遊禁令回歸！12國人民禁入境美國 7國遭部分限制

普丁氣炸嗆報復烏軍突襲 川普出馬也沒用：這通電話不會帶來立即和平

黃國昌質詢到一半 考試院祕書長劉建忻突暈倒！