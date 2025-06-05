拿坡里全新「蔥花肉鬆餅皮」開賣　加碼吃咖哩薯條披薩　

▲拿坡里推出全新蔥花肉鬆餅皮。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拿坡里推出全新「蔥花肉鬆餅皮」，把外圈餅皮捲入台灣蔥花及新東陽古早味肉鬆，打造全新鹹香滋味，加碼推出S&B咖哩聯名「咖意薯哩披薩」，每一口都能吃到濃郁咖哩香結合酥脆薯條，即日起於全門市正式開賣。

拿坡里把餅皮升級推出全新「蔥花肉鬆餅皮」，外鬆內軟的麵皮搭配鹹香蔥花、肉鬆，打造台式麵包結合義式披薩的濃郁風味，即日起正式上市，凡購買任一大披薩加價60元即可升級蔥花肉鬆餅皮。

▲加碼吃新聯名「咖意薯哩披薩」。

加碼推出與日本百年咖哩品牌S&B聯名的「咖意薯哩披薩」，特製披薩底醬選用S&B金牌咖哩塊熬煮，加上豬肉餡、火腿、洋蔥與酥脆薯條，打造豐富層次感，即日起凡購買聯名咖意薯哩披薩即送S&B咖哩塊造型便條本1個，送完為止。

▲▼漢堡王限時推出恐龍堡。

搶搭《侏羅紀世界：重生》電影上映熱潮，漢堡王全門市即日起至7月21日開賣「3款恐龍堡」，首推「大恐龍脆豬牛肉堡」，選用5吋大漢堡夾入大片火烤牛肉、酥脆豬排，搭配新鮮生菜，最後淋上獨門醬料，單點193元，套餐238元起。

還有脆雞+牛肉組合「小恐龍雞排牛肉堡」，單點113元，套餐158元起；鱈魚排搭配脆雞的「小恐龍雞排鱈魚堡」，單點113元，套餐158元起。

官網更獨賣「4款小恐龍雙人餐」，包括小恐龍雙人餐、大恐龍脆豬牛肉堡餐、小恐龍雞排牛肉堡餐、小恐龍雞排鱈魚堡餐，售價164元起。