Uber Eats「6月限定優惠」一次看　手搖飲、速食店全買1送1

▲Uber Eats6月限定優惠一次看。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」6月限定優惠來了，本月多家手搖飲可享買1送1優惠，包括八曜和茶、大苑子、珍煮丹、可不可熟成紅茶都有，還有指定店家推精選品項享買1送1、滿額贈、單品折等好康。

●全用戶優惠

1. 即日起至7月15日免優惠碼可享「指定飲品買1送1」，精選店家包括八曜和茶、CoCo都可、大苑子、茶湯會、抿茶、日出茶太、武林茶、龍角、不夜侯製茶所、萬波、沐荼寺、再睡5分鐘、COMEBUY、麥吉、珍煮丹、鶴茶樓、老賴茶棧，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月1日免優惠碼可享「達美樂熔岩可可馬芬買1送1」，數量有限、送完為止。

3. 即日起至6月17日免優惠可享指定商家精選品項享買1送1、滿額贈、單品折等優惠，精選店家包括漢堡王、點點心、堤諾義大利比薩、路易莎等，數量有限、送完為止。

4. 即日起至6月17日免優惠可享指定商家精選品項享買1送1、滿額贈、單品折等優惠，精選店家包括胖老爹、創義麵、饃饃噠心動肉夾饃等，數量有限、送完為止。

5. 即日起至6月17日免優惠可享「可不可熟成紅茶買1送1」，只要購買春芽奶茶就送穀奈輕纖茶，數量有限、送完為止。

6. 即日起至6月17日免優惠可享「肯德基韓式起司脆雞飯買1送1」，數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「會員六月點」，即可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「六月享外帶」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，須綁定信用卡付款，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月15日凡輸入優惠碼「會員六月吃」，即可享「美食外送下單滿399元現折50元」，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至6月17日凡輸入優惠碼「六月加一」，即可享「指定店家下單滿350元打85折」優惠，最高現折70元，精選店家包括漢堡王、點點心、堤諾義大利比薩、路易莎等，數量有限、送完為止。

5. 即日起至6月17日凡輸入優惠碼「六月享加菜」，即可享「指定店家下單滿350元打85折」優惠，最高現折100元，精選店家包括胖老爹、創義麵、饃饃噠心動肉夾饃等，數量有限、送完為止。

6. 即日起至6月17日免優惠碼可享指定商家精選品項享買1送1、單品折扣、滿額贈等優惠，精選店家包括漢堡王、食徒麻辣火鍋、宜品福州乾拌麵等，數量有限、送完為止。

7. 即日起至6月17日免優惠碼可享「肯德基熔岩披薩馬芬甜心派對49折」優惠，數量有限、送完為止。

8. 即日起至6月17日免優惠碼可享「可不可熟成紅茶白玉奶茶NICE飲料提袋組75折」，數量有限、送完為止。

9. 即日起至6月17日免優惠碼可享「肯德基蛋塔點心組6折起」，數量有限、送完為止。

▲foodpanda至6月29日前推「天天65折」優惠。（圖／foodpanda提供）

foodpanda至6月29日前則推「天天65折」優惠，全用戶凡輸入優惠碼「天天省天天爽」於美食外送指定餐廳下單滿額即可享65折折扣，分別最高現折90元至175元，依滿額門檻不同折扣金額不同，優惠數量有限、兌完為止，提醒優惠碼須線上付款才能使用，詳細內容依APP為主，會員能享免運，非會員則須支付運費。

●天天省天天爽 天天65折優惠如下：

1. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元。

2. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿300元打65折」優惠，最高現折105元。

3. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元。

4. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿500元打65折」優惠，最高現折175元。