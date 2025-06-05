美商務部長：中國目前不具備大規模生產先進晶片能力

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4日指出，中國目前不具備大規模生產高階晶片的能力，並強調美國對中國實施的出口管制措施正在有效限制其技術發展。他直言，中國聲稱能生產先進晶片，「但實際上並非如此」，估計中國頂多僅能製造約20萬顆，遠低於其龐大需求。

盧特尼克的發言凸顯美國政府過去幾年針對中國在高科技領域所施加的一連串限制正在發揮作用，尤其是半導體產業方面。美國2022年實施新的出口管制措施，嚴格限制中國獲得先進計算晶片與製造設備，這些規定旨在防止中國取得用於人工智慧、超級電腦與軍事應用的先進技術。

根據美國商務部當時公布的內容，出口限制涵蓋高效能晶片、半導體製造工具、以及設於中國的超級電腦設施與相關業務，並擴及外國使用美國技術所生產、轉銷至中國的先進晶片產品。

盧特尼克表示出席參議院撥款委員會時表示，「他們（中國）說他們在生產，但實際上並沒有。」一位參議員問到中國的晶片產能，該參議員表示以他手中的數據，中國晶片產量目前不到40萬片，盧特尼克則表示，「可能接近20萬片」。

儘管中國可能具備研發某些先進晶片的技術能力，但在產能與品質穩定性上仍與美國存在巨大差距。盧特尼克強調，「這些管制措施正發揮我們所期待的效果。」

數據分析指出，截至2024年，中國人工智慧加速器市場規模約150萬枚，此外中國還需要數千萬枚本土廠商生產的高階智慧型手機晶片，如華為等。