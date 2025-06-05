馬斯克貼《追殺比爾》劇照嗆川普：讓美國破產是不對的！

▲馬斯克與川普之間的裂痕浮上檯面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）與川普政府之間的矛盾逐漸浮上檯面。馬斯克日前接連批評川普政府推動的「大而美支出法案」，不僅稱其為「令人作嘔的可憎之物」，更直指這項法案將使美國債務危機惡化至難以為繼的地步，他還在旗下社群媒體X上貼出電影《追殺比爾》（Kill Bill）劇照，呼籲國會議員阻擋該法案。

馬斯克在3日於社群媒體上猛烈開砲，指出該法案會使國會將原已龐大的預算赤字推升至2.5兆美元，讓美國人民承擔沉重債務。他更警告，「國會正在讓美國破產。」隔日他進一步發文，配上一張電影《追殺比爾》（Kill Bill）的劇照，並寫道，「給你的參議員打電話，給你的眾議員打電話。讓美國破產是不對的！」貼文藉由「Bill」一詞暗諷支出法案，語意濃烈。

▲▼馬斯克不滿川普「大而美法案」，在社群軟體上開砲。（圖／翻攝X）



馬斯克早在5月27日接受媒體訪問時就曾表達對此法案的「失望」，他指出，該法案不但會擴大赤字，也將削弱聯邦機關的效率與改革能力。6月初他更公開表示，自己已不再參與與聯邦政府有關的成本審查計畫，顯示與川普政府的合作關係告一段落。

白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）則回應表示，川普已清楚馬斯克的立場，但仍堅定支持該支出法案，稱其為「大而美」的政策，將推動美國經濟成長與就業。

這項支出法案上月以些微優勢在眾議院通過，預計近期將提交參議院進行審議。然而，美國國會預算辦公室（CBO）曾警告，該法案可能讓美國原本已達36.2兆美元的債務，再增加3.8兆美元，引發財政可持續性疑慮。

川普本人目前尚未對馬斯克的批評公開回應，但他近日已頻繁與共和黨參議員會面，試圖為法案爭取更多支持。