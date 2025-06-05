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「台灣代表意象是蝴蝶」日本歐吉桑來台追蝶40年

▲日本資深蝶友吉川浩司（右）來台追蝶長達40年。（圖／鎮寶大飯店提供，下同）

▲日本資深蝶友吉川浩司（右）來台追蝶長達40年。（圖／鎮寶大飯店提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣蝴蝶生態的魅力享譽國際，連外國人也著迷：79歲的日本名古屋市居民吉川浩司，40年前開始到台灣南投埔里、仁愛2鄉鎮尋蝶、拍蝶甚至捕蝶，將蒐集的蝴蝶製成標本珍藏，至今已來台約50次，畢生追蝶有三分之二都在台灣，大部分的青春也都獻給埔里鎮。

吉川浩司今年4月再度來台追蝶，負責接待的鎮寶大飯店董事長秘書暨藝術家張家銘介紹，吉川年輕時曾從事皮包販售事業，後來提早退休、專心於賞蝶，最喜歡小型粉蝶，不過因本身不是學者，並未算過自己到底看過幾種蝴蝶，對台灣的蝴蝶資訊來源則大都參考日本賞蝶達人杉坂美典的賞蝶指南；他表示日本鄉下也有很多蝴蝶，但種類沒有台灣多，也沒有群聚吸水的美麗畫面，目前因生態保育觀念提升，所以單純來台賞蝶，不再捕蝶。

▲日本資深蝶友吉川浩司來台追蝶長達40年。（圖／鎮寶大飯店提供）

吉川表示，他4月間前往仁愛鄉翠峰、南山溪入口尋蝶，看到很多房子後沒有再前進，發現以前種有的很多樹木已不復見，現在只見很多房屋、水泥橋墩、高麗菜和白菜等作物，研判並不會有太多蝴蝶存在，所以放棄前進；而埔里鎮樹木跟40年前相比也已減少許多、影響到蝴蝶數量，但得知近年來鎮內大量種植蝴蝶食草、蜜源進行復育，所以他會繼續專程來埔里賞蝶。

吉川浩司在名古屋同時參加一個昆蟲交流協會，成員有長者也有小孩，而長者們會把自己的知識和訊息教授給孩子；他也認為有些人會把財富用於打高爾夫球跟其他方面的享受，但高爾夫球場會破壞環境影響蝴蝶棲息，所以他寧願把錢花在賞蝶，他覺得自己跟其他日本人欣賞台灣的角度不同，很多同胞認為代表台灣的意象是101大樓、故宮博物院等景點，但他心目中，蝴蝶才是代表台灣的意象。

張家銘回顧，埔里鎮從早期到現在一直不乏日本來的賞蝶遊客，他們在20年前都會住在離賞蝶景點最近的鎮寶大飯店、在咖啡廳相互交流賞蝶情報，自己還曾經載過日本客人到指定賞蝶地點，而意外獲得1萬日幣小費；他強調南投一直是台灣蝴蝶王國的精華地帶，從合歡山順著眉溪一路到埔里、日月潭，不僅是生態蝶道，更孕育出台灣400多種蝴蝶中的330種，佔全台四分之三強，讓大埔里地區成為蝴蝶王國的生態中心，對外國人來說，「蝴蝶=台灣」是最美麗的詮釋。

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