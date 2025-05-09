　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

埔里鎮表揚33模範母親　按習俗贈素豬腳饅頭祝勇健長壽　

▲埔里鎮公所表揚模範母親，安排優雅走秀展現資深人母光采，圖為莊玉春。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮公所表揚模範母親，安排優雅走秀展現資深人母光采。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

母親節將至，埔里鎮公所日前表揚33位模範母親，包括進一步提報為縣表揚模範母親的資深中藥業者莊玉春與太極拳達人蔣幸砡；而今年適逢農曆閏6月，鎮公所也按習俗為模範母親們準備別出心裁的特色伴手禮－豬腳麵線造型素食饅頭禮盒，讓家中茹素、忌油或講究清淡飲食的長輩都能安心享用，兼顧健康與創意。

「感恩母愛‧馨花綻放－模範母親表揚」活動3日於埔里藝文中心舉行，埔里各界推薦的33位模範母親代表在家人、各里里長陪伴下，每位盛裝打扮、披掛彩帶並走「星光紅毯」登場，除接受獻花祝福，鎮長廖志城也親頒表揚狀與禮品，家人們也紛紛拿起手機、相機記錄榮耀溫馨的時刻。

▲埔里鎮公所表揚模範母親，安排優雅走秀展現資深人母光采。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮公所表揚模範母親，安排優雅走秀展現資深人母光采。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，今年逢農曆閏6月，按照傳統習俗，當年若有農曆閏月，出嫁的女兒要在閏月結束前送父母豬腳麵線：豬腳有肉有筋，傳統是滋補食材，也有「勇健」的意涵，至於長長的麵線則象徵長壽，以此為雙親添福壽克盡孝道；鎮公所準備的伴手禮「豬腳麵線造型素食饅頭」，不論是茹素、忌油或講究清淡飲食的長輩都可安心享用，在外打拚的子女也能回家與爸媽相聚，共享幸福時光。

▲埔里鎮公所表揚模範母親，安排優雅走秀展現資深人母光采。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所表示，33位模範母親中的薰化里莊玉春與史港里蔣幸砡獲選為縣表揚模範母親：莊玉春現已91歲高齡，年輕時與夫婿吳六創立「松鶴堂國藥號」，憑藉誠信經營與堅持藥材品質、為人處世的高標準，成為當地知名中藥行，育有2子1女也共同投入藥行事業、積極參與社會公益，第3代則分別擔任醫師、藥師，持續濟世救人、展現優良家風；莊玉春對晚輩的身教足堪表率，也為地方樹立良好典範。

蔣幸砡今年80歲，婚後與夫同心務農，家庭和樂、育有2子1女，皆以引導方式教養子女，現今事業有成、家庭美滿，親子關係融洽；蔣幸砡33歲起因健康因素接觸太極拳，雖僅國小學歷仍積極進修：不僅苦學英文，更遠赴北京體育大學深造，對太極拳運貢獻良多，許多教練皆出其門下，待人謙亦和不擺架子，樂於指導、不取分文，深獲學員與社會肯定。

廖志城表示，每位模範母親背後都有動人故事，舉凡不畏艱辛一肩扛起家計、身兼數職致力推動社會公共事務，或是活到老學到老傳承大愛精神的善舉，庇護著每位家人，更是社會上不可缺少的安定力量；埔里鎮模範母親名單如下：莊玉春、張劉麗、蔣幸砡、施蒲秀鶴、曾蘭香、李魏秋娥、王鳳英、徐有娘、翁秀枝、蔡桂英、陳麗池、劉阿花、楊秋梅、吳玉娘、江麗芬、陳素珍、何有仔、陳梅菊、陳阿甚、劉純良、巫秀主、王麗慧、潘秀桃、黃寶秀、朱彩雲、鄭吳秀雲、張桂鳳、蔡足夏、陳曉慧、陳月英、許麗月、張月琴、張貴連。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三讀通過！偽造車牌可重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛
快訊／單親櫃姐殺2子女　遭判無期徒刑
下半年「多放3國定假」！請假攻略來了　12月請1可休4
藍白共推「國定假日增4+1天」　民眾黨轟：民進黨從頭到尾不想
AJ哥被控「關直播打人」！　警證實受理提告
快訊／UNIQLO正式回應了！　分店貼公告
林益全再提「801旅」事件　葉君璋回應了
快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　下到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

免費爽看3天！2025家樂福文化藝術季回歸台南　3大國家級團隊輪番登場

增823紀念日！光復節也改名　陳玉珍喊「和平為念」：莫忘歷史教訓

埔里鎮表揚33模範母親　按習俗贈素豬腳饅頭祝勇健長壽　

治平高中走過一甲子培育無數英才　張善政肯定全人教育深根桃園

巡邏攔違規竟查獲毒咖啡包！　南警逮2男驗出安毒反應

屏東警友會理事鄭志屏捐贈LED警示燈　為警察安全加一層保障

夢想不止寫在履歷上！　南英餐飲科開箱飯店職場　

母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」　祝福媽媽們健康快樂攏乎好

「愛情許願池」5／17河樂浪漫開張　黃偉哲邀情侶來台南粉紅放閃抽好禮

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

免費爽看3天！2025家樂福文化藝術季回歸台南　3大國家級團隊輪番登場

增823紀念日！光復節也改名　陳玉珍喊「和平為念」：莫忘歷史教訓

埔里鎮表揚33模範母親　按習俗贈素豬腳饅頭祝勇健長壽　

治平高中走過一甲子培育無數英才　張善政肯定全人教育深根桃園

巡邏攔違規竟查獲毒咖啡包！　南警逮2男驗出安毒反應

屏東警友會理事鄭志屏捐贈LED警示燈　為警察安全加一層保障

夢想不止寫在履歷上！　南英餐飲科開箱飯店職場　

母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」　祝福媽媽們健康快樂攏乎好

「愛情許願池」5／17河樂浪漫開張　黃偉哲邀情侶來台南粉紅放閃抽好禮

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

國定假日修法通過假變多！　人總：將重行公告114年辦公日曆表

聯發科4月營收487.54 億元　月減12.9%、年增 16%

26坪新屋「裝潢預算50萬」　過來人曝1處優先：空屋就要先做

道交條例修法三讀！偽造車牌可重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

喊話：成為保護你們的天！單親櫃姐悶殺2子女　母親節前夕遭判無期

金融股土洋對作！外資撿投信丟 惟2壽險金控同遭棄守

Panasonic宣布「全球大裁員」！　1萬人丟飯碗

專訪／「日本最強牛郎」羅蘭放話來台灣住！　台北101旁置產：哪裡貴就買哪

長榮航4月營收寫同期新高　長榮航太打入空巴供應鏈

伊能靜初見小哈利化妝 「該發生的還是發生了」

地方熱門新聞

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

違者重罰！　喬裝購菸測試5月啟動

竹山秀傳醫院護理師盼到白沙屯媽祖歡喜鑽轎腳慶護師節

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

崑大視訊系動畫《BAiT-侵略者》奪創意數位影片獎

金門「迎城隍」登場　民眾黨處人事交棒

北榮桃園分院慶護師節　方麗珍榮退獲祝福

「朱振南書藝展」倒數　桃園知名建設同仁參展

強震來襲怎避難？台南中西區推防災演練

桃園首創噪音管制新制　52個社區禁這些活動

京城銀三方簽署員工安置計畫台南勞工局見證

國民黨桃園區市場送康乃馨　攤商熱情回應

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練

更多熱門

相關新聞

不只母親節！國泰世華打造「支持員工家庭」的友善職場

不只母親節！國泰世華打造「支持員工家庭」的友善職場

母親節將至，如何兼顧家庭育兒與職場工作的議題再受關注，而從相關調查或研究中，能發現「職場環境」和「經濟條件」是不少育齡女性關心的重點。國泰世華銀行致力營造友善職場環境，積極推出多項福利政策，涵蓋生育、養育、教育等面向。

基隆監獄母親節懇親　 收容人淚擁家人盼重生

基隆監獄母親節懇親　 收容人淚擁家人盼重生

後天母親節強碰媽祖回鑾　國道14路段易塞

後天母親節強碰媽祖回鑾　國道14路段易塞

母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」祝福媽媽們健康快樂攏乎好

母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」祝福媽媽們健康快樂攏乎好

母親節不只送花！蔡宗豪推三大政策送暖女性

母親節不只送花！蔡宗豪推三大政策送暖女性

關鍵字：

母親節模範母親埔里鎮莊玉春蔣幸砡豬腳麵線素食饅頭閏六月

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面