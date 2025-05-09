埔里鎮表揚33模範母親　按習俗贈素豬腳饅頭祝勇健長壽　

▲埔里鎮公所表揚模範母親，安排優雅走秀展現資深人母光采。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

母親節將至，埔里鎮公所日前表揚33位模範母親，包括進一步提報為縣表揚模範母親的資深中藥業者莊玉春與太極拳達人蔣幸砡；而今年適逢農曆閏6月，鎮公所也按習俗為模範母親們準備別出心裁的特色伴手禮－豬腳麵線造型素食饅頭禮盒，讓家中茹素、忌油或講究清淡飲食的長輩都能安心享用，兼顧健康與創意。

「感恩母愛‧馨花綻放－模範母親表揚」活動3日於埔里藝文中心舉行，埔里各界推薦的33位模範母親代表在家人、各里里長陪伴下，每位盛裝打扮、披掛彩帶並走「星光紅毯」登場，除接受獻花祝福，鎮長廖志城也親頒表揚狀與禮品，家人們也紛紛拿起手機、相機記錄榮耀溫馨的時刻。

鎮公所指出，今年逢農曆閏6月，按照傳統習俗，當年若有農曆閏月，出嫁的女兒要在閏月結束前送父母豬腳麵線：豬腳有肉有筋，傳統是滋補食材，也有「勇健」的意涵，至於長長的麵線則象徵長壽，以此為雙親添福壽克盡孝道；鎮公所準備的伴手禮「豬腳麵線造型素食饅頭」，不論是茹素、忌油或講究清淡飲食的長輩都可安心享用，在外打拚的子女也能回家與爸媽相聚，共享幸福時光。

鎮公所表示，33位模範母親中的薰化里莊玉春與史港里蔣幸砡獲選為縣表揚模範母親：莊玉春現已91歲高齡，年輕時與夫婿吳六創立「松鶴堂國藥號」，憑藉誠信經營與堅持藥材品質、為人處世的高標準，成為當地知名中藥行，育有2子1女也共同投入藥行事業、積極參與社會公益，第3代則分別擔任醫師、藥師，持續濟世救人、展現優良家風；莊玉春對晚輩的身教足堪表率，也為地方樹立良好典範。

蔣幸砡今年80歲，婚後與夫同心務農，家庭和樂、育有2子1女，皆以引導方式教養子女，現今事業有成、家庭美滿，親子關係融洽；蔣幸砡33歲起因健康因素接觸太極拳，雖僅國小學歷仍積極進修：不僅苦學英文，更遠赴北京體育大學深造，對太極拳運貢獻良多，許多教練皆出其門下，待人謙亦和不擺架子，樂於指導、不取分文，深獲學員與社會肯定。

廖志城表示，每位模範母親背後都有動人故事，舉凡不畏艱辛一肩扛起家計、身兼數職致力推動社會公共事務，或是活到老學到老傳承大愛精神的善舉，庇護著每位家人，更是社會上不可缺少的安定力量；埔里鎮模範母親名單如下：莊玉春、張劉麗、蔣幸砡、施蒲秀鶴、曾蘭香、李魏秋娥、王鳳英、徐有娘、翁秀枝、蔡桂英、陳麗池、劉阿花、楊秋梅、吳玉娘、江麗芬、陳素珍、何有仔、陳梅菊、陳阿甚、劉純良、巫秀主、王麗慧、潘秀桃、黃寶秀、朱彩雲、鄭吳秀雲、張桂鳳、蔡足夏、陳曉慧、陳月英、許麗月、張月琴、張貴連。