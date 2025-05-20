每提1萬賺500...車手張望露餡　埔里偵查隊長埋伏當街逮捕

▲詐欺提款車手葉姓男子邊提款邊張望、低頭看手機訊息。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

葉姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，專門負責提領受害人遭詐得款項，日前於埔里鎮某郵局ATM提款時，由於形跡可疑，被正在附近執勤的埔里警分局偵查隊長王文成發現、會同另一名小隊長當場將葉男壓制逮捕，查扣13萬餘元贓款等相關物證，訊後移送法辦。

埔里警分局指出，王文成等2名警官當天在執行詐欺案件查緝勤務時，於埔里鎮南昌街郵局ATM前發現該名男子，一邊提款卻一邊東張西望、不時低頭滑手機看訊息，行徑詭異；兩人趁男子走出郵局後，立即尾隨上前盤查，男子一度企圖逃跑，仍被2警官齊力制伏。

▲埔里分局偵查隊長王文成和另名小隊長發揮默契，當街逮捕詐欺提款車手。

警方初步調查，嫌犯為39歲的彰化縣籍葉姓男子，疑為一詐欺集團成員，每提領1萬元就能獲500元酬金，當天警方除查扣13萬元贓款，還有郵局金融卡、手機，已涉犯詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，全案經依法移送南投地檢署偵辦。

埔里分局長林威廷表示，目前每天都會派員到轄內車手常出沒地點埋伏守望、光4月份就逮到3人，並將持續追查集團上游幕後首腦，呼籲民眾提高警覺，若發現身邊有人於ATM機前舉止異常、持多張金融卡操作，應主動通報警方，共同防堵詐騙金流，而接獲可疑電話或訊息時，應立即撥打165反詐騙專線查證，不輕信來路不明的通知或指示。